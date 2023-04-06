首颱珊瑚下週生成？歷年機率曝光 氣象局揭「對台影響」
菲律賓有熱帶擾動發展，是否成為今年首颱「珊瑚」(Sanvu)受到討論，氣象局預表示按造往年數據來看，通常1到3月平均會有一個颱風生成，到了四月會有0.6個颱風生成。最早出現首颱為2019年1月1日帕布颱風，若是「珊瑚」真於下週形成，雖然時間偏晚但仍屬於正常範圍，至於4月後都還沒有颱風生成的狀況，從1952年來僅出現過13次，就屬於比較少見的現象。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家賈新興指出，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，等到4月12日、13日有約4成機率成今年首颱。1至4月完全都沒有颱風生成的狀況，從1952年開始的72年內，僅發生過13次，而根據氣象局公布的各月份颱風生成數值來看，往年4月平均生成0.6個颱風，5月份平均生成1個颱風，最多月份為8月有5.5個，7、8、9月份為颱風生成高峰。
氣象局預報員陳定宜表示，若是今年首個颱風「珊瑚」於下週形成，雖然比起過往數據有稍晚一些，但從2月開始到4月底，都屬於第一個颱風生成的正常範圍內，且歷史上最晚首颱生成日期為1998年7月9日妮蔻兒颱風，最早首颱生成日期則是2019年1月1日的帕布颱風。不過首颱形成的時間早晚，並不能推斷出台灣今年颱風數量的增減，因為颱風受到全球氣候影響，無法單用台灣的數據來推估。
不過未來一個禮拜是否會發展成首颱「珊瑚」，還要再進一步觀察，目前衛生雲圖也還沒發展成熱帶性低氣壓，雖然透過美國模式計算來看，未來有發展的可能，不過美國模式計算的缺點就是，有預估颱風生成過強的老毛病，尤其超過一個禮拜的天氣預估誤差比較大，雖然能夠看出一些訊號，不過是否發展成颱風，還是要等到週六後才能更準確的預報。
同時預報員也進一步透露，若是下週真的形成4月颱，也不會直接影響到台灣，因為該季節的北方冷空氣未消退，颱風生成的緯度也太低，移動路徑多往菲律賓南海，侵台機率低。至於颱風生成後，是否能讓台灣南部缺水的狀況改善，陳定宜表示，除非颱風強度足夠，且一路到南海還沒有消散，否則對南部水情告急的狀況難有幫助。