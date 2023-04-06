去年現金增資1125億還不夠 5產險公司資本嚴重不足
國內保險業去（2022）年因防疫險理賠及金融市場劇烈波動，導致財務指標拉警報，即便去年6家產險公司已現金增資1125億元，金管會今（6）日表示，還有7家保險公司資本不足已達預警門檻，其中5家產險公司資本嚴重不足，更有4家今年得再增資。
記者顏真真／台北報導
金管會統計，3月防疫保單理賠有22萬件，理賠金額81.66億元，已比2月少了72.15億元，減幅近47%，但累計前3月理賠金額仍有533.38億元。也因為防疫險理賠重創，從去年至今共有6家產險公司完成增資1125億元，包括國泰世紀產險2次增資共200億元、中信產險3度增資共155億元、富邦產增資150億元、新安東京產分階段增資共280億元、和泰產分次增資260億元、兆豐產連同今年2月增資共80億元。
不過，根據2022年底保險業經會計師查核的資本適足率（RBC）及淨值比，金管會保險局官員表示，還有5家產險公司及2家壽險公司資本適足率低於法定200%門檻或淨值比已連2期低於法定3%門檻，其中新安東京海上產險、和泰產險、中信產險、富邦產險、兆豐產險、三商美邦人壽資本適足率都不足200%，新安東京海上產險、三商美邦人壽、宏泰人壽淨值比也已連2期低於3%。
因此，金管會也已在3月31日發函給5家產險公司及2家壽險公司，要求業者提出增資或財務業務改善計畫。保險局官員表示，目前有5家產險公司屬「資本嚴重不足」狀態，即資本適足率小於50%或淨值低於0，依保險法淨值為負數，若不增資恐有被接管之虞。因此，除了兆豐產險今年首季完成增資後資本適足率已達標外，其餘4家產險公司都得再增資。