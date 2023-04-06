芬蘭申請入北約享「快速通關」 瑞典卻因這兩國卡關擱置
芬蘭在本月4日正式加入北約組織（NATO）後，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）皆表示接下來將持續推動北歐鄰國瑞典盡早加入北約，持續加強區域合作與共同防禦機制。不過按照規章，入會申請必須由所有北約成員國全數同意才能核准，相較起芬蘭的「快速通關」程序，同時申請的瑞典卻遭卡關擱置。
國際中心楊智傑／綜合報導
去年在俄羅斯入侵烏克蘭的地緣衝突下，北歐國家如芬蘭和瑞典尋求加入北約保護傘，兩國在2022年5月同時申請加入北約，但在多數國家同意申請之下，土耳其卻遲遲未同意該申請，直到多國領袖敦促、俄烏戰爭邁入400日，土耳其國會才終於在3月底接受芬蘭的入會申請，而瑞典卻持續被土耳其與匈牙利「擋在門外」。
土耳其總統府發言人（Ibrahim Kalin）與匈牙利政府發言人科瓦奇 (Zoltan Kovacs) 指出，之所以批准芬蘭入北約申請，而「擱置」瑞典申請的理由在於瑞典在反恐法案上還有「須盡的責任」，直到瑞典採取進一步的措施如通過新的反恐法案，才會重新審核瑞典的入約申請。
土耳其當局指責芬蘭、瑞典不支持其與庫爾德工人黨（被土耳其認定為恐怖組織）和敘利亞庫爾德人民保護部隊的鬥爭，兩國更在2019年對土耳其實施了武器禁運，土耳其還指控瑞典拒絶引渡21名「涉嫌與恐怖主義有聯繫」的人；今年初，瑞典的土耳其大使館附近還發生極右政黨的領袖公開焚燒《可蘭經》事件，導致土耳其持續對兩國－尤其是瑞典－的持續不滿。
匈牙利國會副議長韓德（Csaba Hende）本月則在瑞典首都斯德哥爾摩表示，匈牙利政府、匈牙利總統跟大多數國會議員，一致支持瑞典加入北約，但是基於近年來瑞匈關係的惡化，雙邊有必要改善彼此關係，要求瑞典向匈牙利展現「更多尊重」，並指控瑞典政治人物必須「停止散布謊言」。