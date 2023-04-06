遭爆疑在農地蓋豪宅　陳啓昱晚間聲明退出民進黨

民眾黨立委陳琬惠，今（6）日召開記者會槓上前台鹽董事長陳啓昱，揭露陳啓昱的旗山豪宅涉及違法，在農地上蓋豪宅，相關政府系統皆查不到房舍相關資訊，呼籲高雄市政府及市長陳其邁應盡快展開調查，對於涉及違章農舍爭議，陳啓昱則在晚間發出聲明致歉，並宣布自即日起退出民主進步黨，並不再参與任何政治相關事務。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳琬惠表示，其接到吹哨者給予的資料，資料揭示陳啓昱在高雄市的旗山住所涉及違法，旗山區旗甲段662地號謄本、旗山區旗甲段663地號謄本，經查此土地使用分區為特定農業區，使用地類別為農牧用地，但根據高雄市建照查詢系統，查無陳啓昱資料；再搜尋農委會農地盤查系統，也查無陳啓昱農舍資料。可見此豪宅並未經過正式程序申請。
高雄市長陳其邁今日被問到陳啓昱豪宅一事，陳其邁指出，任何人都一樣，假如有違規使用，都會依法處理，高雄市農業局則在下午說明，根據農業發展條例第8-1條規定，在農業用地上興建有固定基礎之農業設施，必須先取得農業設施容許使用，然後再依法申請建築執照。
農業局說，旗山區旗甲段662、663地號等2筆土地上存在，經過初步勘察，現況農地上存在臨時性的貨櫃屋，並未取得農業設施容許，農業局將依規定查處並請權管單位裁罰，同時請農地所有人改善。
對此爭議，陳啓昱並未回應，僅在晚間發出聲明稿，直接就是發出退黨震撼彈，陳啓昱在聲明中指出，「違章農舍爭議，本人深感抱歉，一切依照高雄市政府相關規定辦理。本人自即日起退出民主進步黨，並不再参與任何政治相關事務」。