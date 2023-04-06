中法歐三方會晤　習近平：中歐應該堅持對話合作

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習近平說，馬克宏與范德賴恩一道訪中，體現了歐方發展對中關係的積極意願，符合中歐共同利益。當前，國際形勢複雜多變，烏克蘭危機延宕難解，疫後世界經濟復甦動力不足，國際金融市場動盪不寧，發展中國家面臨困難增多。「中歐應該堅持對話和合作」，維護世界和平穩定，促進共同發展繁榮，推動人類文明進步，攜手應對全球性挑戰。
習近平表示，今年是中國與歐盟建立全面戰略夥伴關係20週年。中方願與歐方一道，把握好中歐關係發展大方向和主基調，全面重啟各層級交往，啟動各領域互利合作，排除干擾和挑戰，為中歐關係發展和世界和平、穩定、繁榮注入新動力。
據報導，習近平今天稍早單獨會見馬克宏，中國國務院總理李強也單獨會見范德賴恩。
李強表示，中歐關係具有全球影響和世界意義。雙方應當堅持全面戰略夥伴關係定位，堅持相互尊重、合作共贏，克服干擾和困難，聚焦共識與合作，推動中歐關係健康穩定發展。
他說，中國願與歐盟一道，以中歐建立全面戰略夥伴關係20週年為新的起點，全面重啟各層級交往，積極推進高水準合作，共同反對「脫鉤斷鏈」，堅持真正的多邊主義，攜手應對全球性挑戰，開創中歐合作更加美好的下一個20年。
報導稱，范德賴恩表示，歐中利益交融緊密。歐方願與中方一道，加強歐中經貿等高層對話，相互保持市場開放，深化經貿、綠色發展、智慧財產權保護等領域合作，引領國際社會共同應對全球性挑戰。（編輯：楊昇儒）1120406