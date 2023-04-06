啦啦隊女神籃籃、巫苡萱忙蒸臉 狠虧阿翔「老態盡現」
民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，本次邀請浩子、阿翔、籃籃、邱子芯、以及巫苡萱，到桃園大溪體驗豆皮達人的工作，在職人粽子的帶領下，大家一同學習如何撈豆皮，以及豆皮製作過程。不過籃籃跟巫苡萱蹲在豆漿鍋旁邊猛蒸臉時，還不忘嗆阿翔，讓阿翔氣得反擊。
記者侯家瑜/綜合報導
職人老闆帶大家到工廠後，可以看到一鍋鍋的豆漿加熱後，豆漿表面會產生一層薄膜，撈起來就的薄膜就是豆皮，老闆說豆漿鍋加熱發出的蒸氣，能讓員工臉越蒸越年輕，「年輕女員工常常蒸得皮膚吹彈可破，馬上就覓得良緣被追走。」讓籃籃跟巫苡萱蹲在豆漿鍋旁邊猛蒸臉，阿翔正要阻止時，籃籃直白說：「你臉這麼老，趕快跟著多蒸臉。」氣得阿翔怒喊：「妳們已經來不及了！」
大家在體驗完豆皮的工作後，也幫附近的一些鄉親及小朋友做觀光導覽，認識各種豆類食品的製作過程，浩角翔起為了讓小朋友們更容易認識豆皮，2人扮起了「黃豆」來教學，一開始要示範磨豆漿，阿翔抓躺下浩子的腳，浩子抓阿翔的腳，2人形成一個圓字滾動，爆笑場面讓小孩看傻了眼。製作單位還特地做了一張浩子等身海報，看起來就像阿翔把浩子，活剝一層皮示範製作豆皮，呈現豆漿加熱後表面就會產生豆皮，「浩子薄膜」飄出來時，看得一旁小朋友是哈哈大笑。