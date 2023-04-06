下樓「倒退走」可預防膝蓋退化？醫解答：更容易跌倒骨折

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▲ 李炎諭強調，刻意倒退下山或下樓梯，可能增加跌倒和骨折的風險。（示意圖／Shutterstock）
李炎諭在臉書粉專《李炎諭醫師的復健聊天室》發文分享，2008年加拿大研究指出，倒退下樓梯時，身體重心晃動變大、蹠屈肌作工減少、膝伸肌作功上升，可在支撐期減少膝蓋受力；2010年日本研究則顯示，倒退下樓梯時，膝關節的活動與角度、關節受力都會減少，且身體重心改由髖關節控制。
李炎諭直言，倒退下山或下樓梯，短時間內的確可以利用增加髖關節的作功，暫時減少膝蓋負擔，若爬山或爬樓梯時不幸受傷，還是本身有膝蓋退化急性發炎，導致膝蓋很不舒服，不妨暫時倒著下山或下樓梯，以緩解膝蓋不適。
李炎諭強調，目前並無任何實證證明倒退走可以預防和改善膝蓋退化，如果膝蓋沒有任何不適，其實不需要刻意倒退下山或下樓梯，否則可能增加跌倒和骨折的風險。他也提醒，倒著下山或下樓梯時，務必注意安全，緊抓扶手、盡量回頭看路，過程中放鬆膝蓋，讓核心與骨盆代償身體重心。
本文經人一博愛復健科診所院長李炎諭臉書粉專《李炎諭醫師的復健聊天室》授權報導
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