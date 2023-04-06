補鈣不會腎結石！低血鈣、吃太多「這類食物」結石機率飆升61%

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各種營養素對腎結石發生的影響
增加鈣質攝取：減少5至28%腎結石機率；
增加鈉(鹽分)攝取：增加11至61%腎結石機率；
體重增加：增加19至101%腎結石機率；
增加動物性蛋白質攝取：和腎結石發生沒有明顯有關；
增加水份攝取：減少13至31%腎結石機率；
簡單結論是，增加鈣質攝取反而減少腎結石的發生；吃太鹹、鹽分攝取太多會增加腎結石；另外太胖也會增加結石機會；而動物性的蛋白質就跟腎結石比較沒有關聯。
吃鈣為什麼反而會降低腎結石機率
洪暐傑說明，補鈣降低結石機率的原理，可以從低血鈣講起，當血液中的鈣質太低，就會造成副甲狀腺素亢進，副甲狀腺素的任務是在負責維持血液裡面有著足夠的鈣，也因此鈣降低的時候，副甲狀腺素會分泌較多出現亢進的情況，而副甲狀腺素為了讓血裡面的鈣足夠，會從骨頭裡面把鈣提領到血液中，同時也會增加小腸對鈣質的吸收，後續也會增加尿裡面鈣質排出的量，而尿裡面鈣質增加的話，就有可能增加結石的機會。
換句話說，當補充足夠的鈣質，避免低血鈣的發生，就能預防因低血鈣造成的結石機率增加。
吃比較鹹為什麼會造成腎結石
此外，研究發現吃比較鹹、攝取太多的鈉離子，也會增加結石的機會，原因是我們平常吃的鹽分，其中主要的成分之一是鈉離子，當鈉離子攝取太多時，自然會從尿液排出比較多的鈉，此時也會同時造成從尿裡面排出比較多的鈣，因此增加結石機率。不僅如此，鈣質從尿液排出較多之後，血裡面的鈣質變少出現低血鈣，進而引發副甲狀腺素亢進，後續更明顯增加結石的機會。
重點結論
關於補鈣會不會造成腎結石這件事情，一直有著各種研究來進行分析，有些研究說會些微增加機率，有些研究說反而會降低結石機率，洪暐傑認為比較中性的做法應該是，可以監測血液中的鈣質量，避免補充過多與高血鈣，也避免沒有補充以及低血鈣的情況，一般標準建議，骨質疏鬆症患者每日應該要攝取1200毫克的鈣質。
但是十分確定的是，吃太鹹是會很明顯增加結石的機率，所以提醒大家千萬不要吃太鹹！
本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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