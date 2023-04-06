喝對就能增肌減脂！醫揭「4種奶製品」最佳飲用時間

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蕭捷健在臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》分析4種奶製品的最佳飲用時間，「燕麥奶」為精緻澱粉，最大的問題在於「澱粉多、蛋白質含量低」，一份大杯燕麥奶相當於3分之2碗飯，而研磨過的燕麥奶比燕麥片更容易吸收，升糖指數和米漿差不多，但燕麥中的β-葡聚糖有助於降低膽固醇，所以燕麥奶還是比米漿來得更好，若在運動前來不及吃澱粉，不妨喝一杯燕麥奶，幫助快速吸收補充肌肉中的肝醣，若在運動後喝一杯加入蛋白粉的燕麥奶，會是增肌的好組合。
蕭捷健提到，「杏仁奶」的蛋白質和糖分都很低，只含少量杏仁油脂，相當於食用堅果，雖然堅果油脂富含Omega-3，對人體具有抗發炎作用，但過度攝取會增加熱量，加上杏仁奶的熱量大約相當於去除蛋白質和乳糖的牛奶，非常很適合在沒有運動的低碳日飲用。
蕭捷健表示，「無糖豆漿」的蛋白質屬於完全蛋白質，是所有動植物乳製品中蛋白質含量最高的，且不含乳糖，升糖指數也比低脂牛奶低，無論是運動前後或是平常都很適合飲用，尤其當蛋白質攝取量不足時，在飯前飲用高纖無糖豆漿可以增加攝取的蛋白質和纖維含量，也可以讓血糖和胰島素的升高更為穩定，藉此延長飽足感。
至於大家最常喝的「全脂牛奶」，蕭捷健直言，全脂牛奶拿鐵就是好喝，因為脂肪含量高，打出來的奶泡比較綿密，咖啡裡的丹寧會刺激舌頭產生澀味，油脂卻可以綜合這種澀味，產生無與倫比的口感。不過，全脂牛奶的熱量是豆漿的1.3倍，淨碳水（乳糖）含量是豆漿的2倍，但蛋白質含量比豆漿低，脂肪含量又比杏仁奶高，所以建議想要減重的人，每2、3天飲用一杯拿鐵就好。
本文經三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導
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