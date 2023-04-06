日本必買5大藥品！藥師示警：吃「這款感冒藥」恐驗出毒品反應

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▲ 不少人到日本旅遊時，必逛當地的藥妝店。（示意圖／Shutterstock）
花逸修在臉書粉專《小花藥師｜社區藥局筆記》發文提到，日本藥妝店的眼藥水琳琅滿目，若外盒標示「結膜炎」，代表含有「血管收縮劑」成分，有助於消除眼睛的血絲，但不可連續使用超過7天，以免造成「反彈性充血」；若標示「抗過敏／花粉」，則是含有「抗組織胺」成分，能消除過敏反應，快速達到止癢效果；若標示「抗發炎」，就是有添加NSAID的消炎止痛成分，能有效消除眼睛疼痛、腫脹；要是標示「抗疲勞」，通常是添加了Neostigimine及維生素B12，幫助舒緩睫狀肌的肌力；至於標示「營養劑」的眼藥水，能讓眼睛補充適當的維生素，包括維生素A、B2、B6、B12、E等，但不同營養成分會使眼藥水有不同顏色，像是B12會呈現紅色，B2則會呈現綠色。
感冒藥部分，花逸修指出，台、日版「大正系列感冒藥」添加的成分特別不一樣，日版含有在台灣並未核准添加的強效鎮咳成分「Dihydrocodeine」，若服用後有問題，將無法申請藥害救濟，且該款感冒藥有成癮性，也有呼吸抑制的風險，未滿12歲兒童及哺乳孕婦不可使用，而服用後做毒品尿液檢測，可能會呈現陽性反應，建議當兵或職業軍人要小心使用。
止痛藥部分，花逸修點名「EVE系列止痛藥」的EVE-A、EVE-EX、QUICK、QUICK-DX，裡面都含有鎮定劑「Allylisopropylacetylurea」及無水咖啡因，服用後可能會造成嗜睡，騎車或開車要小心，過去也曾出現造成血小板低下的不良反應報告，一樣是無法申請藥害救濟的，若發現自己已經嚴重到必須每天依賴此藥物來緩解頭痛，最好盡快就醫檢查，千萬不要自行亂服藥。
腸胃藥部分，花逸修表示，太田胃散含有強鹼碳酸氫鈉，雖具有中和胃酸作用，但不建議每天當作保養使用，而整腸的Wakamoto、表飛鳴系列都屬於錠狀的益生菌，每次需要服用的量較多，強調「台灣益生菌保健品實力堅強，絕對大勝日本貨」。
維他命部分，花逸修直言，「合利他命系列」屬於高劑量B群，主要包含B群家族的B1、B6、B12，具有輕微阻斷痛覺傳導和修復神經功效，但因不含B2（核黃素），所以排出的尿液不會變黃。
本文經藥師花逸修臉書粉專《小花藥師｜社區藥局筆記》授權報導
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