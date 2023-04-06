晚上不睡覺身體自動儲存脂肪！熬夜4天後果曝：影響2荷爾蒙是覆胖元兇

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根據《美國臨床營養雜誌》研究發現，當人們缺乏睡眠時「深夜零食」就會增加，而且更有可能選擇高碳水化合物零食，以滿足腦袋內「獎勵系統」的安全感；一項來自芝加哥大學的研究發現，熬夜睡眠不足（少於8小時）的參與者們選擇了脂肪含量較多的食物，是睡眠至少8小時以上者的2倍；另一個對18項研究回顧文獻証實，熬夜或其他原因所導致的睡眠不足，也會增加對高熱量、高油脂和高碳水化合物食物的渴望。
總而言之，熬夜或任何原因使你睡得太少，會促使你吃掉更多食物，從而增加體重。
睡不好會使體重增加的另一個原因是，睡覺不足大腦就似營養不足。大多數人每晚需要7到9個小時睡眠，如果睡眠不足，大腦會驅使身體做以下生理反應：
1. 分泌太多：皮質醇
在長期熬夜的情況下，身體狀況屬於「未足夠休息狀態」，大腦會指派體內的壓力荷爾蒙（皮質醇）到處搜刮身體內部各處能源，以提供更多、更持久的能源給大腦。這也是為何熬夜的人體內的皮質醇都持續過高，以消耗大量能量給大腦，你就會在熬夜中一直在吃零食、宵夜而不自知。
久而久之，身體各部位狀況耗損能源，甚至導致免疫系統下降；而一直吃東西造成體重一直上升。
2. 分泌太少：胰島素
根據芝加哥大學的研究人員說明，睡眠不足會讓體內的新陳代謝「昏昏欲睡」，胰島素的敏感性下降了30%以上。在睡眠不足的短短4天內，你的身體處理胰島素（將糖、澱粉和其他食物轉化為能量所需的荷爾蒙）的能力會逐漸分泌不足。
黃軒解釋，當身體對胰島素沒有正常反應時，就很難處理血液中的脂肪，最終會將它們儲存起來，這就是熬夜變胖的元凶。
本文經 黃軒醫師 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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