【微聽損專題】什麼是「微聽損」？和「聽損」有何不同？　讓聽力師來解答！

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「微聽損」也是聽力損失 可分3類型一般人類耳朵可聽到的聲音頻率範圍為20－20000赫茲（Hz），而聽力檢查檢測範圍通常為250－8000 Hz，也就是語音分佈的重要頻率範圍。每個音頻可以聽到的最小音量就代表人的「聽力」程度，會以分貝（dB HL）來表示。
張憶萍聽力師指出，臨床上各個頻率的正常聽力範圍大約是0－25分貝，若檢測發現最小音量要到25分貝以上個案才聽得到的話，那就表示有聽力損失。
聽力損失就和近視一樣，有的輕微，有的嚴重。而「微聽損」從字面上就可以了解到，這類個案聽力損失屬於較為微小的程度。「輕度聽力損失」、「高頻聽力損失」、「單側聽力損失」都是屬於微聽損的一種。
張憶萍聽力師說明，「輕度聽損」是指，雙耳能聽到的最小音量為20－40分貝；「高頻聽損」是指，個案只對高頻的聲音靈敏度不好，檢測會發現個案在2000赫茲以上的高頻，聽力大於25分貝；「單側聽損」則是指，只有一耳有聽力損失。
與「聽損」只有程度差異 但不可輕忽影響在分類時，會先了解個案的聽力損失是單側或雙側，若是單側就會被歸類為「單側聽損」，再依聽損發生的頻率範圍區分，若只有高頻靈敏度不佳，便是「高頻聽損」，若是大部分頻率都不佳，就是「輕度聽損」。
張憶萍聽力師指出，雖然輕度聽損的定義為20分貝，仍落在0－25分貝的正常範圍內，但已在正常邊緣，這也是為什麼會被稱為「微聽損」的原因，雖然臨床有一定的標準在，但也並不代表檢測為0－25分貝聽力就完全沒問題。
「微聽損」和一般的「聽損」其實就只有「程度」的差別而已。此外，微聽損的個案聽力受損的程度不見得會固定不變，有可能會漸進式發展為「聽損」，或轉變為其他類型的微聽損，例如：高頻聽損個案若低頻聽力也下降，便會轉為輕度聽損。
一般聽損程度越嚴重，個案在行為、聽力上有較明顯的問題，很快就會被察覺並及早開始處理。但微聽損因為受損程度微小，問題較不明顯，如果不是透過篩檢，通常沒有這麼快被發現，不過，即使問題較不明顯，微聽損仍可能會造成多方面的影響，包括語言、溝通、學業、就業、人際等。
張憶萍聽力師提醒，幼兒正處於學習語言的階段，學齡兒童每天在學校學習課業，都是需要較好聲音輸入質量的族群，若有微聽損且不處理的話，有可能會對孩子造成學習、語言上的影響，這部分是需要特別擔心的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57337
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