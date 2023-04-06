庹宗華包辦《模仿犯》淚點　吳慷仁、宮部美幸都著迷

庹宗華在Netflix《模仿犯》飾演一個刑警，為了從凶手身邊救出女兒分秒必爭，因為遭凶手拋屍挑釁，庹宗華有一場打戲邊哭邊揮拳，展現理智在崩潰邊緣的複雜情感，親情橋段讓不少觀眾動容，庹宗華說：「感謝觀眾的支持，我自己看到這成績也很興奮及開心，非常榮幸能夠跟這麼優秀的團隊合作讓我能夠有機會表演呈現在觀眾面前。」這兩天走在路上，庹宗華經常會被觀眾認出，誇他看起來比戲裡年輕許多，庹宗華也幽默回應：「謝謝觀眾對我『年紀』的肯定！我會繼續拍下去。」
記者羅凌筠/綜合報導
影集中庹宗華面臨家庭與孩子教育的難題，因為刑警早出晚歸的工作性質，跟女兒處於長期溝通不良的狀況，講沒幾句話就對彼此嘶吼、甚至翻臉，不曉得要怎樣去介入孩子的生活，同樣身為人父的庹宗華有感而發地分享：「因為我自己也有2個女兒，所以很自然的就能把情感投射在裡面，我覺得其實就是要多聆聽小孩想表達的事物，父母的愛其實就是包容，永遠會希望能幫到孩子，那是一種很溫暖的力量。」
庹宗華、侯彥西一老一少的刑警組合，為緊繃的辦案過程增添了不少輕鬆的喘息空間，庹宗華說：「侯彥西本身就有很多鬼點子，經常在旁邊設計動作跟橋段，變出很多新的化學變化，加上之前我也跟他合作過好幾次，已經有一些默契在，這種丟接球很OK啦。」據了解，吳慷仁跟原著小說家宮部美幸都很喜歡庹宗華的表演，吳慷仁說：「我自己從旁觀察，庹哥他角色的情緒起伏跟曲線，不論面對到本身的樣貌、女兒或是加害者，會有很多情緒的起伏跟波動，我覺得是這部戲裡面最有人味的。」
導演張榮吉說過去都是看庹宗華的經典作品《報告班長》系列，所以當庹宗華來飾演軍警人員時，不論是警察辦案SOP或是動作戲很快就能上手，張榮吉導演也分享：「庹哥（庹宗華）對這些軍警人員的形象都比我們還要熟悉，我們拍戲現場很多追捕犯人、上銬手續、拿槍動作都是靠他的經驗分享來拍攝，對我們幫助很大，有種背後有老大哥幫我們撐腰的感覺。」