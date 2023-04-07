北京華府科技戰延燒　中計劃鋪電纜連結亞洲與歐洲

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此一名為EMA（歐洲－中東－亞洲）的擬議中網絡，將連結香港與海南島，然後向新加坡、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及和法國延伸。這4位消息人士要求不具名，他們未獲授權討論此一可能的商業機密。
據指出，中國的華海通信技術有限公司將負責製造和鋪設此一約耗資5億美元的電纜計畫。中國科技巨擘華為技術有限公司持有華海前身的公司大部分股權。
在上海證交所上巿公司亨通光電股份有限公司目前持有華海通信大部分股權。據上述知情人士，華海通信將獲中國政府補貼以執行這項計畫。
中國電信、中國移動、中國聯通、華海通信和中國外交部未回覆置評請求。
中國主導的EMA計畫，意在與目前正由美國公司SubCom LLC鋪設的SeaMeWe-6（東南亞－中東－西歐6號）海底電纜直接競爭。SeaMeWe-6電纜也將從新加坡連到法國，途經巴基斯坦、沙烏地、埃及和沿線數國。
SeaMeWe-6聯合集團原本也包括中國電信、中國移動、中國聯通及數個其他國家的電信業者，而且最初選擇由華海通信負責鋪設。但是去年美國政府進行施壓，成功使得這宗國際招標案改由SubCom LLC得標。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1120406