巷仔內／堅守「無剝削」文化　零售通路綠色轉型才有望

我是廣告 請繼續往下閱讀
平日隨處可見的零售通路永續策略模式，大致可分為減碳、減塑、減廢等三項目標，無論是包材減量、惜食減廢、扶植社會企業等，各家皆有各自的強項。通路之間的競爭無比激烈，所有專案計畫從適用性到創新，每個細節都馬虎不得。
在氣候變遷嚴重性持續升級的現況下，落實企業社會責任已迫在眉睫，零售通路如何為環境問題提出一套解決方案，並融入在消費者的日常習慣與生活中，不僅有助於提升企業價值，更是邁向環境社會共好的一大里程碑。
如今ESG受到全球企業的重視，零售通路業者進行的永續行動也常被拿來放大檢視，除了專案計畫本身能為環境帶來多少好處之外，有部分人士對於業者是否是「自發性永續」更為在意。
金管會要求實收資本額達 20 億元的上市櫃公司，編制和申報永續報告書，揭露訊息已然成為品牌廠、投資人決定是否合作的參考依據，而一份好的報告書可以帶來的效益，不僅能提高產品附加價值，還能吸引更多資金的投入，近一步穩固供應鏈夥伴關係。不過，這也增添了零售通路業者並非自發性執行永續行動的疑慮。
不論是自主永續，還是為了商業利益，又或者是為了未來購買碳權在做準備，執行永續的本質本就是在為整體地球環境與人民福祉著想，為了哪些目的去做好像也不是這麼重要，甚至這些目的也可能是種誘因，促使企業向前轉型的動力。
只是，若零售通路業者為達成目的，過程中有某方被剝削，深受其害，恐有違背永續本質之嫌，像是有零售通路業者一味著重展店數字達標，而扼殺加盟者的權益，又或者當業者再投入循環杯推動時，卻又希望能減少支出，因而疏忽品質管控等，這些行為都有可能長期侵蝕企業的體質。
零售通路業與消費者生活密不可分，更須善盡企業公民責任，而隨著氣候變遷、人口老化、貧富差距等多項永續風險日益顯著，要聊永續理念，大部分的企業都能高談闊論，大家都揚言要讓消費者能夠更容易做出對環境和社會更好的選擇。
然而，企業文化是一種根深蒂固的價值觀和經營理念，如今各方零售通路都在積極升級綠色轉型，在追求永續的過程中，運用各種手段平衡銷售也好，或是達成某商業利益去執行專案行動也罷，維持無剝削的健康文化才是零售通路要死守的永續本質。
更多「通路永續戰」相關新聞。