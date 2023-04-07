能源轉型典範！德國《再生能源法》一戰23年　面對新挑戰

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德國的能源轉型之路，2000年公布的《再生能源法》可謂關鍵的里程碑。早在1990年代德國便有旨在扶持綠電的《電力法》，而《再生能源法》確立了可再生能源的核心地位，將能源轉型提高到總體公共利益和公共安全的位階，掃平了綠能發展的障礙。
透過《再生能源法》，德國政府對風力發電、太陽能發電等綠能，提出高額的保證收購價，並同時向用電的消費者收取附加税，藉此來籌措財源。等於是由政府直接介入，跳過市場調節機制，讓當時還不具價格競爭力的綠能產業，獲得了發展的空間。
《再生能源法》最特別的地方在於它其實不屬於政府補貼，因為財源是來自向使用者徵收的附加税，另外《再生能源法》也明訂出政府的保證收購價格逐年遞減，藉此敦促綠能產業必須提高本身的發電效率。
《再生能源法》公布後歷經多次修訂，但精神始終不變，而在今年附加稅將正式取消，意味著綠能產業的發電成本效率已經足以在市場上，與傳統化石發電競爭，不再需要政府用高額保證收購價扶持，因此不再需要向使用者徵稅。
回歸市場機制迎挑戰
俄烏戰爭中北溪二號天然氣管線被炸，讓一直以來從俄羅斯進口大量天然氣的德國，格外顯得尷尬與承受壓力。雖然綠電發展有成，但北溪二號事件也讓德國意識到為了能源自主，能源轉型的速度不能慢下來，反而還得再提速。
而今年《再生能源法》的附加稅即將正式歸零，發電回歸市場機制。德國環境署提醒，若想要達成在2030年實現80％發電量由可再生綠電提供的目標，去年46％的數字看似亮眼，但進度其實已經落後，太陽能發電和風力發電的擴張速度必須加倍。
為了克服挑戰，德國表示將會加速核發對相關產業的許可，另外也會立法明訂出各個州投入風力發電的最小土力利用比例。目前德國平均只有0.8％的土地投入陸上風力發電，法案通過後，將變相迫使各州增加風力發電的開發。
雖然電費要回歸市場機制，但面對能源轉型需要加速的時候，德國還是從立法面著手，從法律訂定上推動社會進行能源轉型。德國作為傳統工業大國，給外界的印象素來是嚴謹地遵守規範，集體意志的精準執行，發揮在能源轉型，一樣有板有眼。
德國在能源轉型的成功，不像荷蘭是倚賴靈活的技術創新，而是透過《再生能源法》，在20餘年間有計畫、有步驟地，由政府主導完成了綠能轉骨大計。與荷蘭類似的是，過程一樣需要民眾配合，《再生能源法》徵收的附加稅非常高昂，到2020年都還約占了電費的20％，而在2000年時這數字只會更高，雖然有引起抗議，但最終民眾還是願意替綠電買單。