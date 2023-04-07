綠電黑馬！義大利得天獨厚　仿古羅馬磚發電板切獨特利基

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水力發電佔義大利可再生能源發電量約40％，從上個世紀開始，水力就替義大利貢獻巨額發電量，主要是得益於阿爾卑斯山與亞平寧山的天然地勢。而從發電量的數字來看，百多年來其實沒有太大變化，技術發展體現在電網的管理與儲存，但是發電的體量則是來於得天獨厚的地理條件。
義大利建立了世界上第一座地熱發電廠，也是得益於托斯卡尼（Tuscany）的獨特天然條件，目前托斯卡尼已經擁有34座地熱發電廠，不但歷史最悠久，同時也是目前世界最集中的地熱發電所在地，堪稱世界地熱之都。
而在其他國家通常是主力的太陽能發電與風力發電，在義大利則是以後起之秀的姿態，接下快速成長的棒子。近年義大利綠能產業的成長主要體現在此，受益於水力與地熱的開路，義大利早早就將可再生能源發展視為國家重點，風電與太陽能發電在政府支持下擴張快速。
抓準利基 切入藍海市場
或許是由於先天優勢，因此讓義大利在切入新興綠能產業時，往往也能抓出特殊的利基點。像是義大利新創公司推出的Dyaqua磁磚太陽能板，不同於傳統太陽能發電板，外觀呈現仿古羅馬磚的暗紅色調，即便安裝在義大利各種知名古城的民宅屋頂上，也絲毫不會減損美感。
Dyaqua磁磚太陽能板都是手工製，價格比一般太陽能發電板高昂許多，但是外觀美觀，與建築物整體風格和諧統一，這是無法取代的獨特優勢，對於那些擁有特殊歷史的建築，或是以觀光為主的小鎮，若想要投入太陽能發電，Dyaqua磁磚太陽能板就是完美的解決方案。
在2020年，義大利宣布將可再生氫當作國家重點發展戰略產業，並在今年3月獲得歐盟4.5億歐元的補助。可再生氫或許不如太陽能和風電這麼熱門，但是在整個綠能產業上，卻擁有特殊戰略地位。
可再生氫是指太陽能、水力、風力等可再生能源發電的過程中，配合電解產氫技術，產生氫氣當作一種能源的載體。由於太陽能只有在日照時作用，水力風力都有明顯的季節因素，發電量高低無法配合用電尖峰，因此電網還是需要其他發電方式當作基載，而若可再生能源發電尖峰時高於用電需求，也成為一種浪費。
而可再生氫便可解決這問題，可再生能源發電超過用電量時，轉換成氫氣方便儲存，大大提高整體能源使用的效率，增加了可再生能源發電的靈活性。義大利聚焦氫能領域在可再生氫發展，若能取得突破，未來便能搶佔綠電的關鍵地位，就算是太陽能發電大國，為了解決發電儲存問題，也需要可再生氫技術的後勤支援。
義大利政府並不有錢，難以支持大規模的補貼，義大利不以技術創新見長，社會和法規也不像德國那樣穩定，但靠著自然環境的先天優勢，以及抓準特殊利基市場，一樣能在綠能領域開拓出一片藍海。