日本自衛隊直升機載10人失聯　第8師團長在內

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這架直升機隸屬於位於熊本縣陸上自衛隊高遊原分屯地第8飛行隊，機上載有陸上自衛隊第8師團的師團長（陸將）坂本雄一、1名飛行員、2名機械師及6名隊員，一共10人。
這架直升機於下午3時46分從航空自衛隊宮古島分屯基地起飛，為了確認周邊地形而進行上空飛行。原本預定下午5時5分飛回該基地。
日本海上保安廳（海巡署）相關人士表示，出動巡邏船展開搜救，發現到類似直升機旋翼的殘骸，也發現海面上浮著疑似漏油的情形。海保廳的巡邏船晚上6時50分發現到寫著「陸上自衛隊」文字、呈現折疊狀的救生艇。地點位於池間島燈塔西南西約7公里處的海域。
防衛省初步研判這些殘骸是飛機的零件等，正在調查是否就是這架失聯直升機的殘骸。
防衛省表示，這架直升機搭載的燃料在起飛的4個小時後，也就是在晚上7時46分左右，油量將消耗殆盡，研判這是一起航空事故。防衛省已在陸上自衛隊成立事故調查委員會展開調查。目前也在出事海域的周邊持續進行搜救行動。
陸上自衛隊的首長、陸上幕僚長森下泰臣今晚在防衛省召開記者會表達歉意。他表示，對人民造成困擾，深感抱歉。為了儘速救助搭乘這架直升機的人員，會持續盡力搜救。
他說，第8師團長坂本雄一為了訓練自己的部隊隊員，身為指揮官搭乘這架直升機，進行航空偵察的任務。
報導說，坂本上個月30日才抵任。上個月31日在抵任的儀式上，他對隊員期勉說：「在嚴峻的安全保障環境之中，戰法本身也已起變化。要時時意識到變化與進化，勇於挑戰。」在儀式後的記者會上，他言及日本周邊的安保環境。他說，除了要因應網路、電子戰等新領域外，為了防衛島嶼，部隊的部署等需有緊急應變能力。
位於熊本縣熊本市的第8師團是負責九州及沖繩地區的陸上自衛隊西部方面隊的中核部隊，有數千名隊員，負責熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣的防衛警備、救災等任務。第8師團被定位為萬一有事（有緊急狀況）時，須機動性的展開部署的「機動師團」，前往沖繩縣等西南群島執行任務。（編輯：楊昭彥）1120407