認過境美國「滿好的」　蔡英文籲中國克制、勿過度反應

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蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」為期10天，出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，也在去回程分別過境美國紐約、洛杉磯。其中，在紐約與多名美國重量級政要會面，更在加州與美國眾議院議長麥卡錫一同發表公開談話，被視為我國外交大突破，台美關係再加溫。
美西時間6日上午的媒體茶敘中，被問及與麥卡錫會面的外交突破，以及中國嗆聲等，蔡英文表示，是不是突破不同人有不同解讀，在她看來，總統過境都行之有年，過去台灣跟朋友之間也會有做一些交流，這次一樣運用過境機會，跟在美國的朋友相互表達關心，對相互關切的議題也有實質溝通機會。
蔡英文說，能與麥卡錫見面都是好事，尤其現在美國國會裡面有好幾個關於台灣的法案進行討論中，這次要過境美國，在這時候見面，早一點交換意見，「我覺得是滿好的」。
至於此次行程是否刻意低調？又怎麼看外媒肯定？蔡英文表示，在規劃行程上，最主要還是以要達到甚麼目標來做規劃，台灣能跟美方有面對面溝通的機會，對兩岸關係平穩以及區域和平都有幫助，「我也希望中國方面可以自我克制，不用過度的反應」。
蔡英文也提到，今天下午就要啟程回台，這幾天大家更瞭解台灣跟邦交國的互動跟合作，看到瓜地馬拉總統賈麥岱挺台的力道讓大家印象深刻。
她說，上次到瓜地馬拉與貝里斯，都是在第一任期的時候，這幾年來雖然疫情減少互訪機會，但再訪兩個友邦，感受更甚於以往，尤其是友邦傳達的熱情。
蔡英文也提到，這次出訪過境美國行程很豐富紮實，也跟許多美國朋友有交流的機會，感謝美國在台協會主席羅森伯格在過境紐約及LA提供的協助與安排。
蔡英文說，這是她在疫情後第一次出訪，面對更複雜的國際情勢，能夠完成這樣的任務是團隊的力量。除了駐館同仁、技術團夥伴、替代役男的投入，還有從世界各地飛來支援的外交同仁，讓國人看到不同世代外交同仁的合作，也感受到台灣外交團隊成長跟蛻變。
蔡英文表示，謝謝所有外交同仁挺過疫情與壓力，讓台灣邁向世界的腳步走得更遠、更穩，未來還要繼續一一打拚。
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