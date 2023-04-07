「我的外交政策對台灣最好」　蔡英文盼下任總統延續

總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」進入尾聲，在返台前，蔡英文於美西時間6日上午9時10分在洛杉磯下榻飯店與隨團台灣媒體茶敘。被問及任內良好的台美關係如何交棒，以及駐美大使蕭美琴被視為熱門副總統候選人等議題，蔡英文表示，她以現任總統主導的外交政策，對台灣是最好的政策，希望未來不論哪一黨候選人當選總統，都能夠延續加以考慮；她也說，蕭美琴是傑出的外交官，大家要給予鼓勵。
記者黃宣尹／洛杉磯報導
蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」為期10天，出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，也在去回程分別過境美國紐約、洛杉磯。其中，在紐約與多名美國重量級政要會面，更在加州與美國眾議院議長麥卡錫一同發表公開談話，被視為我國外交大突破，台美關係再加溫。
美西時間6日上午的媒體茶敘中，被問及現今台美關係普遍被認為是「最好時刻」，明年卸任後如何交棒下一任總統，又民進黨準總統候選人賴清德如何延續路線？蔡英文笑說，這問題有點超越時空，在美國就不對國內選舉政治多評論。
不過，蔡英文接著也說，她以現任總統主導的外交政策，對台灣是最好的政策，「我也相信，我現在做的事情對台灣是最好的」，未來不論哪一黨候選人當選總統，希望都能夠延續加以考慮，以確保台灣最好的利益來形塑外交政策。
另外，記者提到蕭美琴在美國替台灣做了許多努力，現被視為賴清德副手的熱門人選一事，蔡英文表示，台灣跟美方關係是一代一代外交官共同努力，美國相關部門對台灣也有非常多協助。謝謝AIT主席羅森伯格的協助，蕭美琴也是傑出的外交官，大家要給他們鼓勵。