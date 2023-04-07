馬英九「兩岸皆中華民國」 蔡英文：這是1970年代的論述
總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」進入尾聲，在返台前，蔡英文於美西時間6日上午9時10分在洛杉磯下榻飯店與隨團台灣媒體茶敘。被問及前總統馬英九近來訪中稱「一個中國」的定義就是「兩岸都是我們中華民國、都是中國」，蔡英文表示，這是1970年代的論述，這個講法跟現在環境是有些差距，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，這是非常清楚的事實。
記者黃宣尹／洛杉磯報導
蔡英文此次「民主夥伴共榮之旅」為期10天，出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，也在去回程分別過境美國紐約、洛杉磯。其中，在紐約與多名美國重量級政要會面，更在加州與美國眾議院議長麥卡錫一同發表公開談話，被視為我國外交大突破，台美關係再加溫。
美西時間6日上午的媒體茶敘中，被問及馬英九近來訪中引發爭議，此外更提到「一個中國」的定義就是「兩岸都是我們中華民國、都是中國」一事，蔡英文表示，「我們現在已經是2023年了，他這個論述應該是1970年代的論述，這個講法跟現在環境是有些差距」。
蔡英文說，以現在的情境來看，非常清楚的事實就是中華民國、中華人民共和國互不隸屬、兩岸互不隸屬。在處理兩岸關係的目標，是要確保台灣人民自由民主的生活方式，也要確保台灣人民的人權，盡其所能維持兩岸和平穩定。