蔡英文訪美成效？外媒分析：台灣生存攸關世界自由

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國和平研究所（USIP）中國項目高級顧問成斌（Dean Cheng）也說，蔡英文成功過境，再次打破北京「封堵台灣國際空間」的幻想，中國總說不干涉內政，卻對試圖影響和干涉別國內政毫不愧疚，從北京的角度來看，蔡英文似乎只能待在酒店裡，不能聯繫與任何人聯繫，然而：「美國是超級大國，如果我們服從中國的命令，我們顯然是在將政治權力和某種程度上的道德權威拱手讓給北京。」
美國智庫「國際評估與戰略中心」高級研究員費舍爾（Richard D. Fisher, Jr.）分析，蔡英文過境美國，顯示出自由台灣的生存，對民主世界的生存至關重要，直言：「蔡英文經受住中國共產黨長達一週的猛烈騷擾，向世界證明了中國共產黨在道德上已經破產，世界如果想在中國霸權的時代生存下來，就必須支持台灣的生存。台灣作為一個自由民主國家生存的每一天，都是在瓦解中國共產黨獨裁統治的合法性。」
《自由亞洲電台》也引述美國企業研究所訪問研究員塞耶斯（Eric Sayers）對蔡麥會的正面評價，表示麥卡錫提升了美台議題的重要性，表現了兩黨一致，沒有製造對台灣1月大選動態的影響，讓中國難以回應，算是對美國與台灣的雙贏。
更多「蔡英文會見麥卡錫」相關新聞。