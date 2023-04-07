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蔡英文訪美成效？外媒分析：台灣生存攸關世界自由

▲台灣總統蔡英文在加州與美國眾議長麥卡錫，以及多位跨黨派議員會晤，引發北京強烈不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣總統蔡英文在加州與美國眾議長麥卡錫，以及多位跨黨派議員會晤，引發北京強烈不滿。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣總統蔡英文在出訪拉丁美洲邦交國期間，過境訪問美國紐約和洛杉磯，並在加州與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以及多位跨黨派議員會晤，引發北京強烈不滿，國際社會亦高度關注。有外媒分析稱，蔡英文此次出訪顯示了美台關係的平穩推進，也是對北京推行國際霸權、試圖封堵台灣企圖的反擊。

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根據《美國之音》報導，紐澤西州拉瑪珀學院（Ramapo College）政治學副教授陳鼎（Dean Chen）受訪時指出，他認為麥卡錫高調闡述了「六項保證」在美國外交政策裡的重要性，以提升官方重要性，在此之前，很少有美國政治人物如此強調六項保證，裡頭包括一個非常重要的要素，表明美國不承認中華人民共和國對台灣的主權，台灣作為一個自由民主的政治實體應該繼續發出自己的聲音，應該繼續提升其國際形象。

美國和平研究所（USIP）中國項目高級顧問成斌（Dean Cheng）也說，蔡英文成功過境，再次打破北京「封堵台灣國際空間」的幻想，中國總說不干涉內政，卻對試圖影響和干涉別國內政毫不愧疚，從北京的角度來看，蔡英文似乎只能待在酒店裡，不能聯繫與任何人聯繫，然而：「美國是超級大國，如果我們服從中國的命令，我們顯然是在將政治權力和某種程度上的道德權威拱手讓給北京。」

美國智庫「國際評估與戰略中心」高級研究員費舍爾（Richard D. Fisher, Jr.）分析，蔡英文過境美國，顯示出自由台灣的生存，對民主世界的生存至關重要，直言：「蔡英文經受住中國共產黨長達一週的猛烈騷擾，向世界證明了中國共產黨在道德上已經破產，世界如果想在中國霸權的時代生存下來，就必須支持台灣的生存。台灣作為一個自由民主國家生存的每一天，都是在瓦解中國共產黨獨裁統治的合法性。」

《自由亞洲電台》也引述美國企業研究所訪問研究員塞耶斯（Eric Sayers）對蔡麥會的正面評價，表示麥卡錫提升了美台議題的重要性，表現了兩黨一致，沒有製造對台灣1月大選動態的影響，讓中國難以回應，算是對美國與台灣的雙贏。

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