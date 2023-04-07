ATM準備領6000！3步驟一次看　這家銀行「最高領12000」

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台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中國信託銀行、玉山銀行 、元大銀行、永豐銀行、郵局。
二、領取時間是何時？我要準備什麼？怎麼領？
ATM領取現金時間從4月10日起至10月31日止，民眾要準備好「本人的提款卡」，並且準備好「本人的身分證統一編號」或「居留證統一證號」，以及「本人和未滿13歲被代領人的健保卡卡號」，接著按照以下程序走，即可簡單領到六千。
🟡找到貼有「普發現金」配合的ATM。
🟡插入提款卡之後，點選「全民共享普發現金」後輸入提款卡密碼
🟡再輸入持卡人身分證統一編號或居留證統一證號，及自己或未滿13歲被代領人健保卡號，即可領取6000元。
三、各家銀行目前有何優惠？
🟡台新銀行
使用台新ATM領6000元的話，完成即可參加抽獎，最高可抽台新 Point 6000 點（1 點等於新台幣 1 元），並可獲得全家 Let’s Café’ 及私品茶只指定飲品同價位買一送一、OK 超商大悲莊園級美式 6 折，或是新光三越刷卡滿額贈禮券等優惠。
🟡元大銀行
使用元大銀行金融卡至元大銀行ATM領現，即可抽6000元刷卡金，連同登記入帳的客戶，總獲獎幸運兒將高達60位，應援加碼金額共達36萬元，是翻倍回饋的概念。
🟡華南銀行
使用華南銀行ATM領取普發6000元現金後，並至華南銀行國內各分行新開立存款帳戶，並開通行動銀行也可獲得100元便利商店禮券；另外不管是登記入帳還是使用華南銀行ATM領現金，都有機會抽中iPhone14、Airpods Pro及100元便利商店禮券，一共將抽出2025名幸運兒！
🟡中國信託
使用中信ATM領取現金的話，交易明細可以獲得7-11商品指定優惠券，優惠內容包含指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款商品買一送一起。
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