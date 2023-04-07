孟耿如「送走過世弟弟愛車」：我沒哭　背後故事太催淚

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跟家人討論後，孟耿如想到搜集古董的大學學弟，鼓起勇氣聯絡對方，得到回覆「耿如，我記得這台車，也很明白這台車對妳的意義，如果妳願意交付於我，我能承諾妳的是我這輩子都會顧好這台車，並且不會變賣，而且想看這台車的時候，都隨時歡迎」。
孟耿如表示，交車那天，學弟帶著底片相機，拍下一張她與車子很有意義的合照，車子就被載走，「我沒有落淚，甚至心中不捨一下後就趕緊去工作了」，因為自己明白，這台車只是承載家人與弟弟間的回憶和思念，「但真正的愛不需要靠什麼東西去承載，因為一直都好好放在我們的心中」。
好友及網友留言：「看完眼眶紅了...愛會留下，弟弟一定會支持這個決定的」、「繼續讓機車活出生命，謝謝分享這麼感人的故事」、「NSR非常經典，承載著回憶與歷史，弟弟天上有知，一定很高興妳與家人決定，讓它繼續奔馳下去」、「愛會留下，祝福耿如與耿如弟弟」、「放下...也是思念的一種方式，但是親情的愛，是一輩子都無法改變的，所以當我們放下了，思念的親人也才能走的安心快樂」！
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