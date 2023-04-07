法總統、歐盟主席會晤習近平！BBC：分別扮演2種警察

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另一方面，范德賴恩代表歐盟對美國、北約的大力支持，還在抵達中國前不久發表了措辭強硬的講話，批評習近平與蒲亭維持友誼，並推動「去風險化」以保護歐盟貿易及技術的概念，讓她被視為「來自布魯塞爾的壞警察」。在與習近平的會談中，范德賴恩還提到歐中貿易極度不平衡、提醒中國身為聯合國安全理事會常任理事國的責任、直接或間接提供俄羅斯武器會嚴重傷害歐中關係，以及單方面用武力改變台海現狀是不可接受的。
中國外交部的新聞稿指出，習近平向歐方強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要是在一個中國問題上作文章，中國政府和人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬石頭砸自己的腳」；對於范德賴恩的回應，中方新聞稿只提到她「重申歐盟無意改變長期奉行的一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並希望台海地區保持和平穩定」。
德國馬歇爾基金會智庫高級研究員斯莫爾（Andrew Small）認為，近期接連訪中的歐洲領導人，代表了歐洲對中國2種截然不同的看法，而馬克宏與范德賴恩就像是「雙打組合」，展現出歐盟仍有某種程度的團結，儘管歐盟成員國與中國各自保持不同程度的密切關係，歐盟也尚未就如何應對北京達成明確共識。
不過，也有觀察人士擔心，這種作法仍可能導致中國，有機會利用與俄國的關係來影響歐洲。歐洲外交關係委員會亞洲項目主任歐特爾（Janka Oertel）直言，歐洲必須明確劃定自己的紅線，並說明中國越界的後果，不宜模稜兩可。
關於俄烏戰爭能否因為中國的調停結束，有一派分析認為，中國近期積極展現自己重返國際舞台的自信，所以不會輕易改變其立場，無法指望北京會轉而施壓俄國盡快止戰；但也有分析指出，北京或許也想利用這個機會向世界展示，它可以做到美國做不到的事，比如以和平使者之姿，促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交即為一例。