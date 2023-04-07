吃全家霜淇淋爽到！他結帳喊1句 Size升級「擎天巨塔」
最近全家霜淇淋話題度又超夯！因為與網紅滴妹共同合作聯名推出最新口味，連假正巧又遇到兒童節買一送一，社群霜淇淋蓋樓照沒少過。然而，就有網友分享自己兒童節去吃霜淇淋時，因為只有自己一個人，於是請店員「二合為一」，沒想到拿到超巨霜淇淋份量，引起網友廣大熱議，更是不少熟客不知道該項服務。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品資訊共享」貼文指出「我只是想說.....買一送一的時候我只有一個人，所以把兩支的份量跟店員說擠在同一杯，才不會左一個右一個，吃到手忙腳亂的，結果這是什麼擎天巨塔......店員自己擠完也搖頭了！」只見貼出的照片，可以看到霜淇淋高度非常高，上層一共有五圈半，加上杯內兩圈應該一共是七圈半左右。
貼文一出，不少網友紛紛回應「這個吃完直接凍僵」、「原來可以擠在同一支！驚呆」、「原來可以擠在同一支喔，害我擔心一個人拿兩支怕融化就沒買」、「我買杯子的從來沒有這麼大....」、「一般杯子兩倍根本沒有這個多，你真的賺到，下次也要用這招了」、「超高的！好羨慕，杯子兩份的份量也沒這個高」、「原來可以二合一啊」、「原來可以二合一！第一次知道」。
由於全家霜淇淋如果購買杯裝的話，視覺上確實比餅乾裝的份量看起來比較少，而有不少人購買杯裝的霜淇淋，即便兩份也是遠遠不及該網友「二合一」的份量。然而值得一提的是，不僅有這種現場二合一的吃法Size升級，更是有人「六合一」直接出動鍋具裝霜淇淋，畫面相當壯觀，因此民眾下次如果一個人想吃「買一送一」的霜淇淋也可以不用這麼擔心了！