籃球／中國男籃啟動歸化程序　傳鎖定NBA灰狼K.Anderson

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Anderson家族中有中國人的血統，姥姥的父親出生自深圳的新木新村，2018年時他陪著母親返鄉，並且十分享受當地的一些文化活動，還取了一個中聞名「李凱爾」，族名被寫進了族譜之中。
根據楊毅的說法，Anderson一家對於再來中國——特別是為中國男籃打球一事很有意願，將通過歸國華僑的身分重拿護照。還透露對方是為了情感回中國打球，願意只用「很少的代價」，甚至可以「不花錢」，至少是比CBA各隊找洋將的錢還少得多。
楊毅特別強調，那些之前傳聞的名字，像是CBA中的一些出色洋將，基本上沒有可能歸化。「籃協壓根沒考慮從國內打球的外援裡邊兒找。姚主席說過要有血緣關係的、有文化認同的，這是硬性標準。咱們歸化只有一個目標，那就是大錘安德森(Kyle Anderson)，中文名字叫李凱爾。」
他還表示中國的歸化工程從去年就已經開始啟動了，而且已經辦了很長時間了。之前也已經承諾過了中國男籃主帥Aleksandar Djordjevic，「到了世界盃的時候，我們有可能有歸化球員。」
「籃協已經辦了很長一段時間了，但具體辦到了哪一步，我們確實不知道。」楊毅這樣說道，「什麼時給他發護照？我覺得至少得等到灰狼賽季結束後，他得來吧。」據說，中國籃協和體育總局提出要求，官方去幫忙推動這個要求。