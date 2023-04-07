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籃球／中國男籃啟動歸化程序　傳鎖定NBA灰狼K.Anderson

▲中國男籃正在試圖進行歸化明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson的舉措。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國男籃正在試圖進行歸化明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson的舉措。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

根據中國大陸知名媒體人楊毅報導，中國男籃正在試圖歸化明尼蘇達灰狼前鋒Kyle Anderson，可能會在灰狼賽季結束後開始進行運作。而為什麼會選擇這位球員？他也解釋說主要是必須要有血緣和文化認同。

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29歲的Anderson在馬刺發跡，以特別的打球節奏在聯盟中聞名，身高有206公分，但相當靈活，可以打多個位置。他最近兩季分別在灰熊和灰狼度過，生涯場均7分4.5籃板2.6助攻1抄截。

Anderson家族中有中國人的血統，姥姥的父親出生自深圳的新木新村，2018年時他陪著母親返鄉，並且十分享受當地的一些文化活動，還取了一個中聞名「李凱爾」，族名被寫進了族譜之中。

根據楊毅的說法，Anderson一家對於再來中國——特別是為中國男籃打球一事很有意願，將通過歸國華僑的身分重拿護照。還透露對方是為了情感回中國打球，願意只用「很少的代價」，甚至可以「不花錢」，至少是比CBA各隊找洋將的錢還少得多。

楊毅特別強調，那些之前傳聞的名字，像是CBA中的一些出色洋將，基本上沒有可能歸化。「籃協壓根沒考慮從國內打球的外援裡邊兒找。姚主席說過要有血緣關係的、有文化認同的，這是硬性標準。咱們歸化只有一個目標，那就是大錘安德森(Kyle Anderson)，中文名字叫李凱爾。」

他還表示中國的歸化工程從去年就已經開始啟動了，而且已經辦了很長時間了。之前也已經承諾過了中國男籃主帥Aleksandar Djordjevic，「到了世界盃的時候，我們有可能有歸化球員。」

「籃協已經辦了很長一段時間了，但具體辦到了哪一步，我們確實不知道。」楊毅這樣說道，「什麼時給他發護照？我覺得至少得等到灰狼賽季結束後，他得來吧。」據說，中國籃協和體育總局提出要求，官方去幫忙推動這個要求。

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