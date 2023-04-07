《模仿犯》最聰明不是吳慷仁？破案關鍵曝　第一集就出現

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在經過一連串查案當中，郭曉其確實找到許多線索並且指認「Noh」就是陳和平（姚淳耀 飾），不過他並沒有充足的證據能夠證明一切，還對陳和平動了私刑進了監獄，這完整顯示了郭曉其「剛正不阿但卻不懂變通」的個性。
在監獄當中，郭曉其遇上了第一集遭到他逮捕的自家人學長許有為（盛鑑 飾），許有為開口解釋「當初是為了抓振邦建設的貪污核心才會潛入其中，當時候振邦建設的人也在，你覺得我能跟你說這些大白話嗎？」許有為接著說「我知道我現在說什麼你都不會相信，但有時候，你得先向你的對手低頭」而即便自己身處監獄，仍然斷言「Noh」就是陳和平，這也讓郭曉其感到有些意外。
最終也因為郭曉其深入敵營上陳和平的節目，配合許有為假裝「Noh」的Call In連線電話，成功讓陳和平的自尊心崩潰，最後直播畫面失控，陳和平遭逮，全案才得以終結。
其實回頭看來，許有為也許如同郭曉其所述的「程序不當」，不過同時他也是全劇最聰明的人，因為他深知必須潛入對方的黑暗中，才能將真正的魔王伏法，沒有許有為的提點、沒有許有為的Call In，都無法讓「Noh」掉入陷阱，第一集的他就被郭曉其抓，也罪證確鑿，但最後一集關鍵現身，並且成功協助破案，又讓人有不少反思的空間。