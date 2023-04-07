閃電銀來了！Tesla Model Y同步解鎖白內裝　選配價曝光

Tesla台灣上周宣布Model S與Model X車系開放訂購後，今（7日）再發布Model Y全新車色「Quicksilver 閃電銀」登台，同步解鎖經典「白色內裝」供選配，即起訂製的閃電銀 Model Y，最快將在今年第二季首批限量交付。
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Model Y是中型純電SUV，去年12月開賣首月交車就衝出3598輛，成為登上單月新車冠軍的電動車。Model Y有Long Range與Performance兩車型，均採雙馬達全輪驅動、儲物空間達2100公升，Long Range版續航里程達542公里（WLTP）、0到100km/h加速為5秒，售價為211.99萬元起；Performance版續航里程則是514公里（WLTP）、0到100km/h加速只要3.7秒，售價為237.99萬元起。
新登場的Model Y全新車色「Quicksilver 閃電銀」，開發自Tesla 德國柏林超級工廠（Giga Berlin），獨特的多塗層烤漆賦予車身極為動感的液態金屬光澤，讓Model Y 在各種光源下皆有不同的光澤曲線維度，更加彰顯其流線動感的車身線條，選配價為9萬3800元。
除此之外，Tesla今日同步開放 Model Y白色內裝選配，以高標準耐用度與抗汙科技材質打造的獨特全白座椅不僅時尚前衛，更易於車主日常清潔整理，顛覆傳統汽車座椅選擇標準，選配價為3萬7500元。Model Y 兩種版本車型皆可選配白色內裝與外觀車色，為車主提供多元且可符合自身生活風格的設計選擇。