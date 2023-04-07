上班族幸福指數不及格！固定調薪成首要求職考量

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1111人力銀行發言人黃若薇表示，主計總處日前公布111年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣44,417元，年增2.80%，但是因為通膨高漲，薪水跟不上物價漲幅，去年實質經常性薪資負成長0.15%，創下10年最大減幅，上班族荷包愈來愈扁，幸福感遙不可及。
黃若薇指出，雖然多數上班族並不滿意目前的薪資條件，但在同一家公司行號任職7年以上者，追問其待久的原因，「薪資」並非首要考量要素，反倒是離家近、習慣工作環境及同事好相處等，才是上班族願意久任的關鍵。
調查也透露，每年固定調薪65.5%、有豐厚年終55.4%、準時下班54.5%、周休二日53.1%、離家近46.8%以及請假不會被刁難44.9%，也都是上班族的求職考量。打造友善職場、重視員工幸福感，已經成為企業永續經營顯學，調查也顯示，成為幸福企業的要件包括，視員工為家人74.1%、 薪資優於同業70.3%、深耕永續發展50.7%、重視企業社會責任44.6%以及疫情期間不裁員41.1%。
黃若薇表示，為降低人員流動率，企業加碼發出久任獎金，並提供具競爭力的薪資條件，透過多元的福利措施求才留才，而品牌秉持職場共好理念，舉辦「幸福企業活動」多年深耕有成，也獲得求職者高度肯定，2023「幸福企業票選活動」已經正式起跑，歡迎全台企業踴躍報名，齊心打造友善共榮的職場環境。