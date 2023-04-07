肖想約會　六旬翁才罵援交詐團又買點數　警及時保住4萬

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4月4日晚上21時許，仁武分局仁美派出所員警接獲鳥松區學堂路超商店員報案，稱有一名男子購買大量點數疑似遭詐騙，員警立即趕赴現場關懷阻詐，經警方瞭解，余男表示，在臉書收到陌生網友詢問有關無負擔性伴侶的訊息，一時興起與對方加入LINE後，對方進一步要求余男使用不明釣魚網站下載「摯愛交友」APP，並充值新臺幣五百元成為會員才能繼續聊天。
余男先後在假APP平台與兩名歹徒聯繫，但對方均稱要購買點數送禮、充值提升親密度才能見面。余男不疑有他，按照對方指示購買點數並將序號拍照給歹徒，惟歹徒卻三番兩次推託不肯見面，余男便在聊天軟體大聲斥責對方是詐騙，更向歹徒傳訊「我不玩了」、「太離譜了」！
然而，才剛罵完事後2天時間，余男卻又到超商準備購買點數並將序號拍照給歹徒，妄想與網友約會，員警到場關懷時，余男起初還面有難色不願如實陳述，堅信與對方見到面後，之前花的錢會退回來，員警苦口婆心解釋這是一貫的詐騙手法，並分享假交友、假援交案例後，余男始驚覺被騙，所幸手中的新臺幣4萬元現金成功被警方攔阻，感謝警方協助守住辛苦錢。
仁武分局呼籲，若接到陌生電話、簡訊或網路交友、徵才、投資等訊息，一定要再三查證，尤其是對方用話術、找理由要求購買遊戲點數或匯款、轉帳、提領等操作ATM行為時，切勿受騙上當，並可撥打165反詐騙諮詢專線或至派出所請警方協助以免受騙。