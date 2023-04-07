6年沒見！姊姊現身洛杉磯僑宴　蔡英文高喊Team Taiwan

巷仔內／不同馬英九！蔡英文在美突破　替民進黨2024開路

▲蔡英文此次赴美再有突破；圖為其於紐約獲頒全球領導力獎，並與現場諸多國際友人進行交流。（圖／總統府提供）
▲蔡英文此次赴美再有突破；圖為其於紐約獲頒全球領導力獎，並與現場諸多國際友人進行交流。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／特稿

全球漸走出疫情陰霾，總統蔡英文睽違3年再度出訪友邦，也依慣例過境美國；其中，與美國眾議院議長麥卡錫會面更被視為重大外交突破；同一時間，前總統馬英九訪中則有落淚、頭銜遭矮化等事，不只引發國內論戰，國際間也針對蔡、馬多所比較。即使蔡英文不再競選連任，延續「蔡英文路線」、堅守民主陣營的民進黨，預料將在2024年大選再次佔有相當優勢。

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▲蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤，讓中國官方氣得跳腳，官媒更是發文威脅美台一定會嘗到苦果。（圖／美聯社／達志影像）
▲蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤，並發表公開談話，被視為我國外交關係重大突破。（圖／美聯社／達志影像）
總統蔡英文自上月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，是疫後、也是連任後的首度出訪，在去回程分別過境美國紐約、洛杉磯，並與包含麥卡錫在內的政要會晤，被視為重大外交突破。

過往我國總統出訪過境美國雖是慣例，然而仍會有諸多限制；此次蔡英文在美的行程則依照台美之間默契，再度創造了許多史無前例的可能。

無論是在紐約接受哈德遜智庫頒發「全球領導力獎」並發表談話，又或者會晤至少四名政要並在事後公開，再到與麥卡錫會晤時被用「台灣總統」稱呼，還獲得美方搭了完整舞台暢所欲言演說，不只國人感受前所未有的尊嚴，國際也普遍認可蔡英文的外交手腕。

▲蔡英文赴盈成烘焙坊，品嘗飯糰等台式早午餐，並與台灣青年交流。（圖／隨團媒體提供）
▲蔡英文在紐約行程「軟硬並重」，受到各界關注與讚揚；圖為其與台美青年交流。（圖／隨團媒體提供）
近乎同一時間，馬英九出訪中國「祭祖」，姑且不論遭中方矮化頭銜還沾沾自喜，其提出「兩岸都是我們中華民國、都是中國」的促統論述，還在祭拜抗日人士、赴南京大屠殺紀念館等場合四度哽咽，除了引發政壇論戰，國內外也有不少輿論對馬英九的作為反感，並比較馬、蔡兩位前後任總統的價值差異，以及兩人所屬政黨執政後的外交走向，這都牽動兩大黨總統候選人在2024的支持基礎。

事實上，我國現今社會氛圍已與馬英九當選、執政時期大相徑庭。蔡英文在2020年時靠著不躁進、與美國友好的外交政策橫掃817萬票連任，就是國人重視國家主權與地位、要成為民主同盟的最好證明。

如今蔡英文雖然不能再競選連任，不過她的副手賴清德幾乎確定代表民進黨出戰，也已多次表示外交政策將延續「蔡英文路線」，蔡英文此次訪美一連串的外交安排，正是替賴清德、民進黨在2024當起了開路先鋒。

尤其同時間馬英九再度俠著反民主、擁威權、親中守舊思維重出江湖、冷飯熱炒，與蔡英文價值呈現清楚對比。以現今台灣民意，堅守民主同盟的民進黨陣營在2024大選應能再次佔有優勢。

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