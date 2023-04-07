名家論壇》黃創夏／老虎變狐狸，侯友宜麻煩了！

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在市面上有一本描寫郭台銘的書，名字叫做《虎與狐》，就是描述郭台銘在商場上雖然勇猛如虎，但必要時他也機巧玲敏猶如一隻狐狸。
郭台銘捲土重來，聲稱願意加入國民黨的初選民調，而且九十度鞠躬向國民黨員道歉，自稱願意當2300萬人的僕人，以及高喊接到民調電話請「唯一支持郭台銘」，戲感十足，馬上把那一個只會跳針「猴猴做代誌」的對手比下去。
可以預想，未來的幾個月之內，以郭台銘的機敏靈活，一定會比那個還需要「補習」的侯友宜更有戲，在聲量和議題主導權上，郭台銘都必然掌握主動權，而且郭台銘的可能票源，很多都是那些不屑草包的科技藍、知識藍、菁英藍和經濟藍，以及可能是柯文哲的潛在票源，如果侯友宜還以為只是靠著特定政媒勢力的造勢和力捧能夠勝出，恐怕就是錯估了《旺中》，低估了老郭和高估了自己‧‧‧
當然，郭台銘未必能鬆動民進黨和目前已經支持賴清德的選民意向，但除了國民黨基本盤之外，郭台銘像狐狸般的靈活，很有可能擴大選票基礎，這才是郭台銘捲土重來之後，最大的可能變數與成長空間。
春節前後，郭台銘的那次表態，太急切也姿態太高，所以在反郭陣營的連續十幾篇社論和專欄痛批之下，很快就消風了，但郭台銘很快就發現「老虎」咄咄逼人是不討喜的，經過一段沉潛，變成了「謙卑、謙卑、再謙卑」，果然是商場的老狐狸。
這一次的再度出場起手式，誰都看的出來郭台銘就是刻意「對比」侯友宜。
當國民黨內都在說侯友宜需要「補習」，郭台銘直接赴美和科技界與財經界侃侃而談，他要凸顯的就是：信手捻來，根本不必再浪費時間「補習」！
其次，侯友宜只會不知所云的「人人都是外交官」，卻沒有能力展現侯友宜的「外交官」格局，當侯友宜還在那邊「新北市是最大市，能夠做大事」的空話時，郭台銘馬上動身赴美，更不需要借助國民黨幫他安排行程，直接告訴侯友宜：我郭台銘就是一個活力十足的外交官！
雖然郭台銘提前返回台灣，那些反郭陣營馬上譏笑郭台銘是「沒辦法見到美國真正的大咖」，但是請別忘了，侯友宜連何時敢去美國都不得而知，譏笑郭台銘的美國行，反而更凸顯了侯友宜的短版。
這才是郭台銘目前最大的優勢，上一回他姿態過高，引起挺侯陣營對他砲火四射，但如今再面對「謙卑、謙卑、再謙卑」的郭台銘，反郭火力已經消減，因為等於是已經幫郭台銘打了「預防針」，四年前的恩恩怨怨，郭台銘已經有了免疫力。
面對變身狐狸的郭台銘捲土重來，侯友宜如果還是坐等八人大轎來抬，所謂「高傲」的標籤，恐怕要貼在侯友宜身上了，這才是國民黨宮鬥戲中，瞬息萬變，值得茶餘飯後「追劇」當消遣的主要原因了。