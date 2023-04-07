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高端內線交易案偵結　疫苗審查委員劉滄梧夫妻遭起訴

▲高端疫苗在獲得緊急授權的重訊公布前，股價異常波動，被懷疑內線交易（圖／NOWnews資料照，食藥署提供）
▲高端疫苗在獲得緊急授權的重訊公布前，股價異常波動，被懷疑內線交易（圖／NOWnews資料照，食藥署提供）

記者潘千詩／台北報導

士林地檢署偵辦高端內線交易案，查出有「抗癌戰將」封號、當時擔任衛福部食藥署疫苗專家審查委員會的專家委員劉滄悟，涉洩漏高端獲緊急授權的內線消息給妻子施庭芳，施女則在重訊公布前購買20張高端股票，今（7）日依洩密及內線交易罪，分別起訴劉、施2人。

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士檢表示，劉滄梧和包含基亞董事長張世忠在內的15名被告，因內線交易的罪嫌不足，均不起訴，另有涉嫌內線的王姓、涉嫌操縱股價的廖姓被告2人，因無管轄權，已轉移至台北地檢署偵辦。北檢表示，王、廖2人已列為「偵字案」被告，持續偵辦中。

檢方查出，2021年7月18日下午，食藥署疫苗專家審查委員會建議，有條件通過高端「新冠肺炎疫苗」緊急使用授權，劉滄梧竟將此重訊洩漏給施庭芳。隔天下午，指揮中心對外公告，高端公司也在同天盤後發布疫苗製造核准案利多消息，但施女早在重訊公開前，分批買入20張高端股票，認定施庭芳涉犯內線交易罪。

檢方查出，利多消息公告後，20日的高端開盤價跳空漲停至收盤，收盤價為280.5元，較19日收盤價255元，上漲25.5元，漲幅10％；統計2021年7月20日至21日，累計漲幅達6.6%。

檢方認為，劉滄悟身為疫苗審查委員，是基於職業關係而獲悉消息的內部人，但調閱其資金來源、比對通訊紀錄後，無法認定他與妻子共謀炒股，僅依洩密罪起訴。

此外，張世忠等其餘14名人，均無經手或參與各該重大消息所涉之合作案、計畫案、採購案、核准案或終止案，且審酌其等買賣高端股票的交易模式，並無證據證明他們利用地位或職務以獲悉相關重大消息，而在消息未公開前買賣高端公司股票，因此獲不起訴。

▲苗栗府前路上一間鹹酥雞攤車老闆被網友發現長得神似疫情指揮中心指揮官、衛福部長「陳時中」。（圖／指揮中心）
▲時任衛福部長陳時中（圖／NOWnews資料照，翻攝指揮中心）
新冠肺炎爆發後，高端因研發疫苗，公司股價開始劇烈震盪，從2020年10月26日最低83元，一路漲到2021年5月17日最高417元；同時，2020年10月間，東洋藥品宣布取得BNT疫苗在台代理權，但20多天後又宣布破局，當時也傳出，有立委陪同其他業者到衛福部開會「干預」採購，還收取佣金。

後來，在2021年初，國內疫情越來越嚴峻，蔡政府又以空泛政治性理由刁難、阻饒民間團體進口捐贈疫苗，質疑蔡政府護航高端「卡」疫苗。

由於種種疑雲都很不合理，不少民眾及在野黨均質疑疫苗採購及研發有黑箱、發疫情財，陸續告發時任衛福部長陳時中等官員涉嫌圖利、瀆職等罪。

據了解，台北地檢署共受理40多案，由3名檢肅黑金主任檢察官簽分「他字案」偵辦。

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