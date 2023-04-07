高端內線交易案偵結　疫苗審查委員劉滄梧夫妻遭起訴

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檢方查出，2021年7月18日下午，食藥署疫苗專家審查委員會建議，有條件通過高端「新冠肺炎疫苗」緊急使用授權，劉滄梧竟將此重訊洩漏給施庭芳。隔天下午，指揮中心對外公告，高端公司也在同天盤後發布疫苗製造核准案利多消息，但施女早在重訊公開前，分批買入20張高端股票，認定施庭芳涉犯內線交易罪。
檢方查出，利多消息公告後，20日的高端開盤價跳空漲停至收盤，收盤價為280.5元，較19日收盤價255元，上漲25.5元，漲幅10％；統計2021年7月20日至21日，累計漲幅達6.6%。
檢方認為，劉滄悟身為疫苗審查委員，是基於職業關係而獲悉消息的內部人，但調閱其資金來源、比對通訊紀錄後，無法認定他與妻子共謀炒股，僅依洩密罪起訴。
此外，張世忠等其餘14名人，均無經手或參與各該重大消息所涉之合作案、計畫案、採購案、核准案或終止案，且審酌其等買賣高端股票的交易模式，並無證據證明他們利用地位或職務以獲悉相關重大消息，而在消息未公開前買賣高端公司股票，因此獲不起訴。
新冠肺炎爆發後，高端因研發疫苗，公司股價開始劇烈震盪，從2020年10月26日最低83元，一路漲到2021年5月17日最高417元；同時，2020年10月間，東洋藥品宣布取得BNT疫苗在台代理權，但20多天後又宣布破局，當時也傳出，有立委陪同其他業者到衛福部開會「干預」採購，還收取佣金。
後來，在2021年初，國內疫情越來越嚴峻，蔡政府又以空泛政治性理由刁難、阻饒民間團體進口捐贈疫苗，質疑蔡政府護航高端「卡」疫苗。
由於種種疑雲都很不合理，不少民眾及在野黨均質疑疫苗採購及研發有黑箱、發疫情財，陸續告發時任衛福部長陳時中等官員涉嫌圖利、瀆職等罪。
據了解，台北地檢署共受理40多案，由3名檢肅黑金主任檢察官簽分「他字案」偵辦。