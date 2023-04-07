NBA／回首KD總決復出仍心有餘悸　Siakam坦言「防不住」

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Green在節目上表示，暴龍此前一直掌控著系列賽局勢，因此他好奇當對方得知Durant將在第5戰回歸時，是什麼樣的反應？對此Siakam也坦言，Durant出色的能力，讓他第一次感受到恐慌。
Siakam說，｢賽前我們就在想KD是否會復出，直到球隊到了球場，看到Durant正在熱身，我就說『我賭KD今晚會上場』，但在那個時候，我認為我們仍然擁有較高的氣勢。」
「直到進入那場比賽，他(KD)的出手好像一次都沒碰籃筐(空心進球)，我就感覺這將會是一個漫長的夜晚。」Siakam笑著說，「如果我曾感受到一絲恐懼，那應該就是在那個時候。他根本防不住。」
Stephen Curry在那一場比賽23投10中，拿到了31分；Thompson命中7三分、得到了26分，Siakam表示這兩人已經夠難守了，若再加上KD，那就「真的只能指望他投不進了」。
不過Durant最終在那場比賽只打了將近12分鐘就再次傷退，留下3顆三分、11分的數據，那也是他在勇士的最後一場比賽。最終衛冕軍在Curry絕殺三分沒進的情況下，倒在了第6場。無論如何，那輪系列賽，總能勾起人們的一些特別回憶和對於「如果」的猜想。