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NBA／回首KD總決復出仍心有餘悸　Siakam坦言「防不住」

▲「KD」Kevin Durant曾經在金州勇士拿下過兩座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲「KD」Kevin Durant曾經在金州勇士拿下過兩座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

勇士王朝曾經距離3連霸只剩下一個系列賽的距離，但最終他們在2019年總冠軍賽以2:4被多倫多暴龍擊敗，後者拿下隊史首冠。回首當年的情況，暴龍明星前鋒Pascal Siakam認為若Kevin Durant能夠復出打完剩下的比賽，那他們將會遭遇很大的挑戰。

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2022-23賽季NBA例行賽迎來尾聲，勇士和暴龍目前都在力拚排名，不過近期Draymond Green在節目上邀請來了Siakam，兩人輕鬆地重談了當年的那個系列賽。勇士遭遇了非常嚴重的傷病潮，KD在第二輪受傷後，就一直缺陣；Klay Thompson也在總冠軍賽第2戰受傷，缺席了第3戰，並在第6戰下半場因傷離場。

Green在節目上表示，暴龍此前一直掌控著系列賽局勢，因此他好奇當對方得知Durant將在第5戰回歸時，是什麼樣的反應？對此Siakam也坦言，Durant出色的能力，讓他第一次感受到恐慌。

Siakam說，｢賽前我們就在想KD是否會復出，直到球隊到了球場，看到Durant正在熱身，我就說『我賭KD今晚會上場』，但在那個時候，我認為我們仍然擁有較高的氣勢。」

「直到進入那場比賽，他(KD)的出手好像一次都沒碰籃筐(空心進球)，我就感覺這將會是一個漫長的夜晚。」Siakam笑著說，「如果我曾感受到一絲恐懼，那應該就是在那個時候。他根本防不住。」

Stephen Curry在那一場比賽23投10中，拿到了31分；Thompson命中7三分、得到了26分，Siakam表示這兩人已經夠難守了，若再加上KD，那就「真的只能指望他投不進了」。

不過Durant最終在那場比賽只打了將近12分鐘就再次傷退，留下3顆三分、11分的數據，那也是他在勇士的最後一場比賽。最終衛冕軍在Curry絕殺三分沒進的情況下，倒在了第6場。無論如何，那輪系列賽，總能勾起人們的一些特別回憶和對於「如果」的猜想。


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