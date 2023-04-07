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艾格撒清真寺衝突　印尼官方、民間齊聲譴責以色列

▲以色列警方5日與民眾在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）爆發衝突，在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）各地引發巴勒斯坦人強烈反彈，加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝團體發射火箭越界攻擊以色列。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列警方5日與民眾在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）爆發衝突，在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）各地引發巴勒斯坦人強烈反彈，加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝團體發射火箭越界攻擊以色列。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者李宗憲雅加達7日專電）以色列警方5日進入耶路撒冷艾格撒清真寺，與民眾發生衝突，印尼外交部及伊斯蘭教組織強烈譴責以色列官方暴力，敦促聯合國和國際社會立即行動制止以色列冒犯神聖的清真寺。

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以色列警方5日與民眾在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）爆發衝突，並逮捕超過350名據守清真寺內的人士，此舉在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）各地引發巴勒斯坦人強烈反彈，加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝團體發射火箭越界攻擊以色列。

印尼外交部5日在推特（Twitter）發表聲明，強烈譴責以色列安全部隊在齋戒月（Ramadhan）進入艾格撒清真寺，造成若干人受傷與逮捕數百人，表示此舉傷害全世界穆斯林的感受，是對艾格撒清真寺神聖性的冒犯，將加劇衝突和暴力。

這次暴力事件發生的時間，正值穆斯林齋戒月過了一半，猶太人要從當天晚間開始過逾越節（Passover）。

印尼外交部聲明，印尼敦促聯合國和國際社會立即採取具體措施，阻止並終結以色列對艾格撒清真寺的侵犯。

印尼擁有全球最多穆斯林人口，這起發生在耶路撒冷清真寺的警民衝突，在印尼引發廣泛討論。

印尼羅盤報（Kompas）報導，印尼半官方的伊斯蘭教最高機構、伊斯蘭學者理事會（MUI）副主席阿巴斯（Anwar Abbas）昨天聲明表示，印尼在憲法中強烈反對殖民主義，並稱：「無論何時何地，殖民者肯定會做不對的事，踐踏其所殖民的人民和違反正義。」

阿巴斯希望印尼人一起關心巴勒斯坦人的苦難，包括這起以色列警方襲擊艾格撒清真寺。他說：「如果我們還有良知，且關心他人及關心作為人的崇高價值，我們根本不會容忍他們，直到他們讓所占領的人民及國家得到自由，無條件地廢除殖民主義。」

印尼政府長年支持且強力聲援巴勒斯坦，社會上有股反以色列的情緒。上週印尼由於有省長拒絕以色列參賽，而遭國際足球總會（FIFA）取消U20青年足球世界盃主辦權。（編輯：郭中翰）1120407

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