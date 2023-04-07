中市警掃蕩黑幫　展現壓制幫派氣焰

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台中市警局表示，從3月份至今，共動員2648名警力參與掃黑行動，搜索臨檢642處所，查獲了10宗50名涉及組織犯罪的治平專案目標，並查獲了6宗6名非法槍械案、7宗8名重大毒品案、85名詐欺車手、31宗202名詐欺集團案件，總計查扣各種槍枝10支（非制式手槍7支、模擬槍1支、空氣槍2支）、各種子彈84顆、毒品咖啡包2,920包、K他命15包、新臺幣749萬元以上現金，以及棒球棍11支、手指虎1支、辣椒噴霧器5罐、木製刀劍1把、高爾夫球桿1支、手機31支、本票和現金支票等證物。這有效地打擊了黑道幫派和暴力分子，確保了治安平穩。
其中，第六分局3月17日網路巡邏時發現有男子遭囚禁於中市汽車旅館內毆打之影片，立即全面展開清查，經比對網傳影像，迅速找出案發之汽車旅館，立即調派警力進行攻堅，迅速逮捕涉案鄧姓等4嫌，經查鄧嫌疑因債務糾紛，竟夥同友人拘禁暴力毆打許男，全案依妨害自由、強制、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
另刑警大隊於3月29日掃蕩以林某為首之暴力集團，林嫌對外自稱某幫新秀，經常於臉書炫富、誇耀勢力，藉以招攬、吸收小弟，因日前租車與商家口角，竟率眾恐嚇示威，惡行嚴重影響社會治安，經警方檢肅到案後依妨害自由罪嫌等移送地檢署偵辦。
除強力掃蕩黑道幫派，查緝非法槍械亦有斬獲，第六分局於專案期間獲報王姓男子疑似有改造槍枝情事，於3月29日針對王男居所執行搜索，當場查扣改造手槍1枝、模擬槍1枝、改造半成品手槍1枝、子彈9顆、槍枝零組件及鑽孔機等改造器具一批，全案依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。
中市警局長李文章表示，秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，要求所屬全面檢肅黑道幫派及暴力討債等嚴重影響治安之案件外，更針對轄內特定營業場所實施大規模掃蕩及臨（路）檢勤務，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，警方必定強打嚴辦，沒完沒了。