關韶文砸50萬做正顎！遭喊「戽斗較好看」 深夜罕說重話
YouTuber關韶文（關關）以開朗又活潑的形象受眾人喜愛，他2月為了咬合不正的問題，砸了50萬進行正顎手術，手術後經過休養也陸續復出工作，並分享復原照片，沒想到卻收到網友訊息喊「我覺得你戽斗比較好看」，讓他罕發文說重話：「我的樣子我可以自己決定。」
記者賴禹妡/台北報導
關韶文做完正顎手術後，經過休養已經慢慢回到工作崗位，他也陸續公開復原照片，沒想到竟收到網友私訊「我覺得你戽斗比較好看」、「我覺得你胖胖的比較可愛」，讓他昨晚深夜發文：「請容我很嚴重的說一句，我的樣子我可以自己決定。」
「如果你覺得戽斗比較好看，那請你來戽斗看看，或是你覺得胖胖的比較可愛，那請你也來可愛看看，因為評論別人真的太！容！易！了！」關韶文透露，他會動正顎手術的主因在於咬合不正，30幾年來可能導致胃食道逆流、不斷蛀牙，甚至還需要抽神經，「這些痛苦早就已經超過改變外觀的心情」。
關韶文表示，做完正顎手術後，患者幾乎兩個月以上無法好好進食，每天只能喝流質食物及布丁，為了就是希望可以恢復「器官的最基本功能」，且他堅持手術全部付現，絕對沒有業配合作，「我不希望我人生追求的小小夢想，最後變成了一個商業行為」。