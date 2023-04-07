腸病毒來襲！重症4病徵快就醫 「這物」比酒精殺毒有效
疾病管制署6日表示，國內近期新增2例腸病毒71型輕症病例，皆位於北部，分別為6歲及1歲男童，幸經住院治療後症狀均已緩解；今年累計4例腸病毒71型輕症個案。疾管署日前在臉書發布，若5歲以下兒童出現嗜睡、呼吸急促、肌躍型抽搐、持續嘔吐等4大類病徵，應盡速就醫。
記者徐銘穗/綜合報導
依據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計4113人次，較前一周的3177人次，上升29.5%且高於2020-2022年同期，近幾周呈上升趨勢；整體疫情傳播風險上升。近期實驗室監測顯示社區以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動。今年腸病毒感染併發重症病例累計1例，為感染腸病毒D68型；去年累計3例，分別2例感染克沙奇A2型及1例感染腸病毒D68型，其中感染D68型患者死亡。
疾管署提醒，近年民眾習慣使用酒精進行環境消毒，但酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。一般環境消毒使用的消毒水濃度為500ppm，即8瓶1250c.c.保特瓶清水加入100c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1000 ppm，即8瓶1250 c.c.保特瓶清水加入200c.c.漂白水。疾管署進一步提醒，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。
疾管署指出，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。