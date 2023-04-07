避免勞保破產！立委促立院設「特種委員會」承擔改革

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賴香伶表示，根據國發會去年的人口推估報告，台灣2025年將進入超高齡社會，加上少子女化的人口結構問題，勢必衝擊勞保財務。
賴香伶指出，勞保現行制度根本無法永續經營，若只以預算撥補勞保，恐因政府收支短差擴大，排擠其他支出，或必須舉債支應，反而造成下一代負擔；她從2020年起就要求執政黨提出勞保修法草案，甚至應召開國是會議，但行政部門都相應不理。
賴香伶表示，台灣於2018年修正軍公教改革，目前已到5年定期檢討時刻，公共年金改革沒有人是局外人，她將草擬「立法院公共年金改革委員會組織規程草案」，盼在立法院成立特種委員會，並計畫近期提案展開連署，期望各政黨委員都能響應參與。
吳忠泰表示，立法院設立特種委員會，可以共同承擔政治責任，滿足所有背負選民期待的立委參與；台灣勞保困境已不是撥補預算就能解決，攘外必先安內，要全民共同捍衛主權與國土安全，應先拆掉勞保地雷，避免世代衝突。
孫友聯表示，儘管不斷倡議勞保改革，但政治上仍欠缺改革勇氣，強烈呼籲效法韓國做法，依立法院組織法成立「特種委員會」，專責處理勞保年金改革，並在特種委員會下成立「社會諮詢委員會」，廣泛收集建議方案及精算評估，促使改革往前邁進。
孫友聯表示，有鑑於勞保年金改革極為迫切，台灣勞工陣線近日將拜會立法院長游錫堃和朝野黨團，盼朝野能共同承擔改革的歷史重任。（編輯：林淑媛）1120407