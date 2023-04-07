ATM這樣領6000元！4月10日啟動、跨行不用手續

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財政部進一步表示，不想出門領取普發現金的民眾，現在還是可以透過網路至6000官網進行登記入帳，24小時均可登記，登記後款項原則於2個營業日內入帳；自4月11日起，更推出「登記入帳2.0」加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳；超過下午6時登記的民眾，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。
財政部補充，各金融機構、超商為響應「全民共享普發現金」政策提出多元優惠，公股行庫亦就民眾以該行帳戶採取「登記入帳」方式領取，提出多項限時優惠措施，如臺灣銀行存戶登記普發現金可抽台灣Pay紅利點數1萬點、第一商業銀行提供10萬元刷卡金等好禮抽獎機會等。
媒體提問這次ATM領取6000元，是不是有可能也會發生之前王道銀行提前「偷跑」的情況？現場官員回應，整個系統是從4月10日凌晨0時才開始啟動，民眾插入卡片，會透過財金公司與數發部系統查詢是不是本人以及是否領過，因此應該不會有偷跑的情況。
財政部表示，為了加快與方便大家ATM領取，回提高加快補鈔頻率，例如以往鈔票庫存20%才補，但這次會在40%或50%加快補鈔，讓大家方便領現。另外，官員們也強調任何一張銀行卡片都可以使用ATM領現，跨行完全不用手續費，且ATM領取時間長達6、7個月，如果遇到排隊的情況大家也不用急。財政部表示，預估今天晚上為止普發6000元登記入帳將達1300萬人，且持續增加中，預估全民普發6000元，約7成使用登記入帳、2成使用ATM領現、1成到郵局領取。
最後，財政部再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。
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