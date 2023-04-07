張蘭65歲生日好慘！紐約3億豪宅法拍 為汪小菲帶貨0收入
汪小菲來台處理與前妻大S的離婚官司和S HOTEL飯店一事，家事尚未忙完，海外官司又傳敗訴，母親張蘭與CVC私募股權公司的官司纏訟多年，被新加坡法院判決積欠43億債務，想要以信託方式轉移資產給汪小菲也行不通，最近她在紐約曼哈頓的一處價值1,025萬元美金（約3.1億元台幣）的豪宅遭法拍，結果以700萬元美金（約2.1億元台幣）起標，最後流標被銀行收回。
記者江芷稜/綜合報導
張蘭當年為了「俏江南」在香港上市，悄悄更改國籍，與CVC私募基金公司合作，卻被控訴作假帳爆糾紛，這幾年與CVC在海外不斷打官司，結果連連敗退，痛失餐廳經營權外，還被香港法院判藐視法庭1年徒刑、新加坡法院判賠43億元台幣，她企圖以家族信託方式想轉移房產給汪小菲及孫子，也遭到阻止，對此，她多次痛訴不公，並認為遭到惡勢力霸凌，兒子汪小菲與大S的生活費官司一審也被判敗訴。
據華僑媒體報導，張蘭在曼哈頓的公寓5日被紐約法院拍賣，當年張蘭在買這套公寓時花費了1,025萬美金，然而700萬美金的起拍價最終卻無人競標，最後被貸款方德意志銀行收回，而最近「麻六記」與直播團隊解除合作關係，前行銷總監孟賀直播時透露，張蘭身上還揹有多起官司。不過，張蘭依舊堅強以對，堅持在直播間帶貨，強調自己不欠任何人，被粉絲認為內心相當強大。
不過，她每日認真工作，為兒子帶貨賺進數億元台幣，其實自己名下沒有房產、存款，也解釋家族基金信託一事與兒子無關，更改國籍時還被兒子臭罵一頓，表示汪小菲並不需要她的錢，反而跟她劃清關係，盼不要與此事牽扯關係。而今（7）日正是張蘭的65歲生日，網友也很關心她是否會回應紐約房產遭法拍一事。