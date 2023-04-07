南投縣長100天每日忙累 許淑華：我很享受這樣的挑戰
「神力女超人」許淑華就任南投縣長滿100天，今天她端出40項重要縣政亮點，表示過去100天做了很多事，雖然每天都很忙累，但政治是自己喜歡的工作，也做了21年，每天都忙得很開心，「很喜歡也很享受目前工作的挑戰」。
記者顏幸如／南投報導
南投縣長許淑華與縣府團隊成員，今（7）日穿著白色T恤展現團隊活力，出席就職100天縣政記者會，南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、游灝、簡千翔等人也到場參與。許淑華以「全齡宜居 全面發展」做為主題，她表示選舉時自己提出｢宜居城市」政見，縣府各單位努力兌現承諾，過去100天縣府做了很多事，也為縣政推展「熱身」。
許淑華當選後不僅延續前縣長林明溱特色，起早趕晚勤跑婚喪喜慶，也積極整頓縣府內部業務，媒體問她會不會累？她表示政治是自己非常喜歡的工作，也做了21年，現在的職務比當立委時忙碌，雖然每天都很忙，但她做得非常的開心，「因為這是喜歡的工作、是我自己喜歡的挑戰」。
許淑華說，她喜歡每天在外面跑，聽到民眾的建議，讓縣府做調整。自己到了縣府後，很多業務需要花點時間才能深入了解，透過更了解每個局處業務，自己可以知道，如何改變會更簡化更便利，民眾也能感覺政府效能在進步、讓南投朝快樂城市的方向改變。
許淑華舉例，以往縣府相關的罰款和租金必須臨櫃繳納，她聽到民眾抱怨，上任後增加了4大超商和線上繳納。困擾多年的垃圾問題，目前已順利協調6個縣市，以互惠方式協助處理，每日外運量提升到200萬噸、年目標8萬噸。