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春季旅展／出國比國內便宜！韓國5天5900元　歐洲團折萬

▲春季旅展。（圖／揆眾展覽提供）
▲春季旅展。（圖／揆眾展覽提供）

記者周淑萍/綜合報導

台北國際春季旅展今（7）日至4月10日，一連四天在世貿一館盛大登場，主辦單位揆眾向《NOWnews》透露，今（7）開展前人潮就排到館外，跟過去相比，在疫情舒緩後，參展人數明顯變多，這次廠商大多都是鎖定暑假區間，主推早鳥價搶客。像是易飛網韓國4+1日7900元，第二人再折2000元，等於ㄧ個人平均只要6900元，比住國內高級飯店還要便宜。展笙國際旅行社也有韓國5日遊，展場價5900元起。

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疫情解封後，春季旅展開展首日今登場，根據易飛網觀察，買氣從線上延續到線下，原本在官網上率先推出線上旅展，以「樂遊韓a國4+1日」最為熱賣，打出市場最低價，每人7,900元起，走訪韓劇《黑暗榮耀》大圍棋盤拍攝地青蘿湖水公園，韓綜《驚人的星期六》推薦的廣藏市場，穿韓服遊景福宮及樂天世界，第二人同行現折2,000元，等於平均每人僅6,900元，兩個人一起出發的費用比去日月潭高級飯店還要便宜，易飛網預計明天會再掀一波人潮。

易飛網董事長周昀生表示，4月為每年第二季的銷售高峰期，國內有馬祖藍眼淚及澎湖花火節、國外則有泰國潑水節及日本賞櫻季等，同時，4月也是啟動預售暑假商品的時機，隨著今年疫後旅遊熱潮湧現，預估今年春季旅展銷售成績將較去年旅展成長達3倍以上。

▲春季旅展。（圖／易飛網提供）
▲春季旅展今登場。（圖／易飛網提供）
🟡團體旅遊優惠

  • 易飛網「韓國4+1日」，每人7,900元起，第二人同行折2,000元，平均每人僅6,900元
  • 展笙國際旅行社「戀上韓國5日」遊韓版威尼斯、愛寶樂園、天空步道、東大門等知名景點，原 價 9900 元(未稅)，展場特價 5900 元起(未稅) 。
  • 易飛網「九州4日」，每人18,900元起，第二人折2,000元。
  • 展笙國際旅行社「日本黑部立山5日遊」，季節限定商品。黑部立山大雪谷，欣賞雪牆絕景，原價:39900 元含稅， 展場特價:32900 元含稅。
  • 易飛網「立山名古屋5日」，每人28,800元
  • 美最時旅行社「北海道富良野 5 日遊」原價42,800 元，特價39800 元，兩人同行第二人再折5000。
  • 駿樺旅行社「北海道酷航空五 /六日自由行」，原價16,900起，最高折扣每人減2,000。
  • 易飛網「曼谷、芭達雅5日」，每人22,500元起，全程享五星住宿擁私人沙灘，第二人再優惠3,000元
  • 喬瑞旅行社「曼谷自由行五日」，四晚五星/星宇航空，旅展價29,600元起。
  • 易飛網「德奧義瑞10日」，79,900元起，第二人同遊現折10,000元
  • 美最時旅行社「巴黎購物8日遊」旅展價63,900元。
▲台北國際春季旅展於今(7)日~4/10一連四天在世貿一館盛大登場，會中有不少專屬優惠。(圖／易飛網提供)
▲台北國際春季旅展於今(7)日~4/10一連四天在世貿一館盛大登場，會中有不少專屬優惠。(圖／易飛網提供)

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