春季旅展／出國比國內便宜！韓國5天5900元　歐洲團折萬

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易飛網董事長周昀生表示，4月為每年第二季的銷售高峰期，國內有馬祖藍眼淚及澎湖花火節、國外則有泰國潑水節及日本賞櫻季等，同時，4月也是啟動預售暑假商品的時機，隨著今年疫後旅遊熱潮湧現，預估今年春季旅展銷售成績將較去年旅展成長達3倍以上。
🟡團體旅遊優惠
- 易飛網「韓國4+1日」，每人7,900元起，第二人同行折2,000元，平均每人僅6,900元
- 展笙國際旅行社「戀上韓國5日」遊韓版威尼斯、愛寶樂園、天空步道、東大門等知名景點，原 價 9900 元(未稅)，展場特價 5900 元起(未稅) 。
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- 展笙國際旅行社「日本黑部立山5日遊」，季節限定商品。黑部立山大雪谷，欣賞雪牆絕景，原價:39900 元含稅， 展場特價:32900 元含稅。
- 易飛網「立山名古屋5日」，每人28,800元
- 美最時旅行社「北海道富良野 5 日遊」原價42,800 元，特價39800 元，兩人同行第二人再折5000。
- 駿樺旅行社「北海道酷航空五 /六日自由行」，原價16,900起，最高折扣每人減2,000。
- 易飛網「曼谷、芭達雅5日」，每人22,500元起，全程享五星住宿擁私人沙灘，第二人再優惠3,000元
- 喬瑞旅行社「曼谷自由行五日」，四晚五星/星宇航空，旅展價29,600元起。
- 易飛網「德奧義瑞10日」，79,900元起，第二人同遊現折10,000元
- 美最時旅行社「巴黎購物8日遊」旅展價63,900元。