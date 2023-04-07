數乙命題範圍用數A！全教總提「3大訴求」批：將消滅數B

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為因應學生不同數學需求，數A、數B的內容設計模式與過去99暫綱不同，臧俊維解釋，99暫綱的數A、數B是同心圓的概念，對高二學生而言，沒有跨考問題，只要修一個版本就可以選填所有的科系，但108課綱卻僅部分內容交集的概念，所以若要像過去一樣選填所有志願，無論數A、數B的學生都需要跨考與額外自學。
全教總理事長侯俊良進一步指出，99暫綱相當於考大包小，數B包含數A內容，但108課綱數A、數B僅有少部分交集，學生學習涵蓋範圍大，從111年、112年大考中心公告數字可明顯看出，同時跨考數A、數B的人數，兩年間大增12000人、六科全考的數量增加近9000人，都顯示108課綱號稱的數學分流理想名存實亡。
臧俊維指出，全教總發現大考中心設定命題範圍時，是以數A為基礎，在命題內容的課程編碼上，除了納入數學A特有範圍外，即便數A、數B有共同的單元名稱，但其內容仍有差異，卻以數A內容為命題範圍，依照大考中心草案的邏輯，數乙就是數A的延伸，而選修數B的學生，依照國教署與數學學科中心去年公布的規劃，則需額外自學40至60小時的時數，似乎要補修全部的數A課程才能銜接數乙。
臧俊維認為，對高中師生而言，選修數A可跨數A、數B考科，並可無縫接軌數甲、數乙；選修數B意味著未來需要額外自學40至60小時數A，或者不考數乙、放棄登記分發的部分志願選擇權，在求最高性價比的心態上，都將引導學生選擇數A為第一優先。
過去社會呼籲加考數乙，是希望給學生多一次機會，臧俊維表示，若本次命題範圍草案成立，數B需自學數A才有機會考數乙，顯然對修數B的學生來說，沒有多一次機會，質疑教育部真正的本意不是數學分流，而是希望學生無論需求高低與否，都應選擇較困難的數A嗎？呼籲教育部應出面說清楚講明白。
數乙命題範圍與各大學校系參採科目公告在即，全教總強調，不容教育部再行拖延，如果教育部的本意不是要消滅數B，教育部長就應盡速召開專案會議亡羊補牢，要求大考中心數乙命題範圍，應以數A數B重疊內容、數乙課綱範圍為準，也應讓大學端清楚知道此數乙非彼數乙，勿以99暫綱課程概念類推108課綱內容，回歸「申請、登分參採科目邏輯一制性」原則，嚴格檢視大學提供的登分參採科目，避免少數大學因不了解而錯誤參採，破壞108課綱精神。
全教總也說，依據「108課綱數學課程手冊」所載內容，制定者亦承認課綱內容並未與大考、考招制度同步連動，以至於產生現今「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的窘境，因此應儘速啟動課綱、大考、考招制度的調整與修正，勿讓不完整的制度持續折磨現場學子。
大考中心則回應，辦理考試考科、測驗範圍須依招聯會大學多元入學方案與普通高中課程網要，其中分科測驗考科的命題範圍即是部定必修及部定加深加廣選修，另各科測驗目標除擬定評量能力，也會参考大學選才需求與專業街接。
自招聯會决議114年分科測驗納入數學乙開始，大考中心說明，即積極研議數乙考科相關議題並進行試題研發，自111年至今已完成全國高中、大學相關學系問卷調查、多場諮詢會議以及座談會，初步撰寫考試說明草案，其中「數學乙」的測驗內容是規劃以12年級的數學乙為本，且包含10年級數學部定必修、11年級選擇數A及數B共有的單元及與數乙習相關的單元為範圍。
自去年12月底開始，大考中心指出，全程参加教育部邀集國家教育研究院、國教署、高中數學科中心等相關單位的多場諮詢及共識會議，且於今年3月7日至17日依教育部所召開會議決議的原則，於修訂考試說明草案後，再辦理北中南東四場諮詢會議，邀請全國高中數科教師報名参加。
大考中心說，了解各界對於數乙考科未來測驗規劃的關注，因此每次相關會議後皆會再檢視考試說明内容並進行必要調整，仍將持續與各界商議、溝通、凝聚共識，以便於4月底可配合招聯會公告各招生管道，於114學年度對於數學考科参採，同步正式公告114學年度起適用分科測驗數學科考試說明提供各界参考。