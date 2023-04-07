可愛爆擊！全家推「瑪利歐周邊」：蘑菇燈變大、音效超Q
瑪利歐於4/5推出最新電影《超級瑪利歐兄弟電影版》，全家也特別推出17項超可愛週邊商品，還有超商獨家4款造型燈，每按一次就能聽到遊戲經典音效，瞬間勾起童年回憶。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家本次集點加價購活動從即日起至5/2，除了有經典角色瑪利歐外，還有可愛的《間諜家家酒》，靠枕、造型毯、折疊推車、購物袋、收納盒通通有，把安妮雅、洛伊德一次帶回家。
瑪利歐音效造型氣氛燈：問號箱造型、蘑菇造型400點+699元；瑪利歐賽車、瑪利歐400點+939元。
風火輪Mario Kart系列軌道組：吞食花款、鐵球汪汪款、石板怪咚咚款、害羞幽靈款400點+949元；庫巴城堡款400點+2199元。
還有Gameboy經典遊戲卡帶杯墊4入組400點+399元；問號磚塊杯墊400點+99元；經典豪華禮物組400點+699元；趣味關卡磁鐵組400點+399元；貼紙組400點+399元。
造型鉛筆2入組瑪利歐造型鉛筆2入組400點+199元；任天堂2.5吋躍西5入，400點+699元；UNO瑪利歐賽車400點+229元。
《間諜家家酒》
靠枕800點+299元（7萬點免費換）；造型毯800點+399元（10萬點免費換）；摺疊購物推車800點+799元（20萬點免費換）。
收納提袋800點+199元（5萬點免費換）；造型票卡+袋00點+179元（5萬點免費換）；電線收納盒800點+229元（5萬點免費換）。