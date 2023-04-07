馬英九訪中行劃下句點　未見王滬寧

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接著，由國台辦副主任陳元豐，國台辦聯絡局長孫升亮，上海市委常委、市委秘書長張為，上海市台辦主任鍾曉敏等官員送機。馬英九一一與他們握手致意。
馬英九走上舷梯，在艙門前轉身向眾人揮手與拱手後即進入機艙。
馬英九此行依序前往南京、武漢、長沙、重慶、上海，並與當地的一把手會面。當中層級最高的為重慶市委書記袁家軍、上海市委書記陳吉寧，因兩人為中共政治局委員。
此團在一開始即表示不前往北京，淡化政治意味，但又說「客隨主便」，令外界不斷猜測此團會見的層級為何。
原本外界預測，馬英九此行的規格、安排會以國民黨副主席夏立言2月率團訪問為「基礎」，將會見全國政協主席王滬寧。
不過，身為中共中央政治局常委之一的王滬寧未出北京南下與馬英九一行人會面。
對於馬英九一行人的安排，在接機方面也是由陳元豐、孫升亮、張為、鍾曉敏等官員迎接。接送機官員相當。
中國大陸國台辦主任宋濤則在湖北武漢會見馬英九一行，並陪同搭乘復興號高鐵，從武漢前往長沙。但宋濤並未陪同馬英九前往湖南湘潭祭祖。
宋濤也在馬英九此行的最後一晚，即4月6日晚間再度南下為其餞行。根據馬辦提供的新聞稿，餞行晚宴選擇新型遊艇「申城之光」上舉行，在上海外灘黃浦江上，當地台辦還準備了江邊燈光秀，搭配上海市立交響樂團演奏。
宋濤在晚宴期間還拿出一本精裝書，將12天的行程精華照片製作成集錦，記錄此行。根據馬辦新聞稿的最後形容，「冰封已久的兩岸交流也再度重新啟航」。
馬英九將此行定調為祭祖以及兩岸青年學子的交流。但他在南京中山陵、會見江蘇省委書記信長星、祭祖，以及與湖南大學的學生交流時，提及「總統」、「中華民國」、「民國紀年」等官銜、國號用語。
在湖南大學更講出，「我們國家」修改了憲法，分了台灣地區跟大陸地區，都是中華民國，都是中國。
不過，他在與宋濤於武漢東湖賓館會面時談及「九二共識」時則「各表一中」，沒有提「對於一個中國的意涵，認知各有不同」。
馬英九此行告一段落，預計將於今天下午1時25分抵達桃園國際機場。（編輯：陳沛冰）1120407