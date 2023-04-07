兩度call out徐巧芯無人接 基進北上「接機」馬英九
前總統馬英九訪中今（7）日返台，台灣基進高雄、台南黨部包車前往桃園國際機場迎接，由於先前台北市議員徐巧芯曾承諾包車，後卻改稱在台北市議會上車，並召開記者會說獨派無人到場，為此，台灣基進高雄、台南黨部執行長楊佩樺與吳依潔於北上遊覽車上兩度call out徐巧芯，欲向其表達「我們早就在路上」，但兩通電話皆未接通。
記者鄭婷襄／綜合報導
楊佩樺說，「徐巧芯今天不接電話沒關係，但要小心自己的玉手和聲帶，千萬別漏接自己的電話民調」，她並指出，馬英九訪中大喊「同屬一中」，消費台灣民選總統頭銜的最後剩餘價值，到中國與武力威脅台灣的中共眉來眼去，就是通敵、就是賣台，也是台灣內、外部中國勢力合流，「中國國共一家親」的最新範例，提醒台灣人民必須睜大眼睛，過去曾被騙了8年，千萬不要再上中國的當。
吳依潔則說，九二共識對台灣人來說已經是公開笑話，馬英九訪中不僅以血緣、歷史與交流等攀親帶故靠關係，更說出同屬一中，配合做統戰，必須有人表達抗議，使國際社會接收到台灣社會的真正心聲；吳依潔呼籲，在馬英九訪中回台的此時此刻，台灣人更需表達對台灣民主的堅持，以行動站出來，宣示與自由世界一同的意向，不被馬前卒代言。