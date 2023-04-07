今日廣場》王偉華／請「波媽立委」賴惠員放民進黨一馬

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賴惠員因女兒在波蘭念牙醫，一再護航「波波」（泛指波蘭台籍醫學生的暱稱），並且利用立委職權替「波波牙醫」開後門，讓「波波牙醫」等國外學歷牙醫師返台維持免學歷甄試及開放實習名額，造成牙醫界極大爭議。這起事件在去年九合一大選時，曾掀起軒然大波，反對者痛批時任部長的民進黨籍台北市長候選人陳時中沒把關、要負最大責任，當時藍營媒體以「阿中護波波」鋪天蓋地報導，對陳時中選情造成衝擊。
民進黨九合一大敗，沒讓賴惠員因此反省，繼續擔任稱職的「波媽立委」，拿波波牙醫對比白色恐怖受害者，這種不倫不類的比較竟然來自一位民進黨現任立委，真是令人嘆為觀止，要有多麼無知、多麼缺乏民主素養，才能說出這種話來！曾參選台北市議員，現於北市康寧醫院心血管外科工作的醫師、台灣基進北市黨部主委吳欣岱在臉書痛罵賴惠員，「用白色恐怖時期的海外黑名單比較？這種人是民進黨立委？你真的要確定欸」。這件事也在PTT論壇發酵，不少網友痛罵「胡說八道」、「把民進黨票敗光光」、「民進黨委員的吃相真噁心」。本土小牙醫聯盟也發表聲明表示，白色恐怖是許多民進黨前輩和很多改革者為了爭取公平正義、民主自由經歷的血淚歷史，因為有這段傷痛，才有現在的寶島台灣。賴惠員竟在臉將波波牙醫實習問題比喻成白色恐怖、海外黑名單，為了護航波波牙醫，消費這段極其沈重的歷史。
不知道賴惠員委員有沒有感受到，這起事件已經犯眾怒，無論是台派還是泛藍，都為「波波牙醫」背後所代表的特權走後門感到憤怒，如果賴惠員想知道大家有多氣，看看自己該篇臉書發文下面的留言應該就能感受得到，「我已經搞不清楚您是做選民服務還是女兒服務了」、「哪裡簽名連署 要罷免的那種」、「你的口號是 顧家鄉 拼未來 ㄏㄏ拼自己女兒的未來吧」、「自己女兒就是波波，立委講這種話真的就是自私圖利」、「這位委員少在那黑白亂講，我身為民進黨本土派支持者，迄今聽過最扯的發言就是這一篇」。
最倒楣的是民進黨，明明是賴惠員的自肥行徑，卻讓民進黨跟著被罵。如果賴惠員這次立委初選過關，接下來麻煩恐怕會越滾越大。民進黨初選即將登場，賴惠員委員如此心繫女兒，不如卸下工作重擔到波蘭好好陪伴女兒，不要繼續待在立法院瓜田李下讓人說話，也讓民進黨不要再被您的私心拖累，讓本土派2024還能保有贏的希望。
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