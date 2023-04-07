李心潔不藏了！雙胞胎兒萌聲曝光　喊話「我回來了」

李心潔睽違20年重返樂壇，今（7）日推出全新專輯《盛開》， 專輯中包含兩首李心潔為其所籌畫的紀錄片《孩子，你好嗎？》演唱的歌曲，此系列為關注兒童教育而策畫拍攝的紀錄片，也成為李心潔重返樂壇的契機，希望同時透過音樂和影像，傳達出真善美的力量。而在同名歌曲〈盛開〉中，李心潔特別讓雙胞胎兒子加入哼唱。
記者吳雨婕/綜合報導
時隔多年回歸樂壇，李心潔笑說：「我還記得當時決定離開時，想過自己再也不會回來當歌手了。」身兼演員、導演、媽媽等多重角色的李心潔，如今重拾歌手身分，熱切表示：「我對音樂的熱愛從來沒有減少過，只是在人生不同階段會專心去做不同的事情。」藉著紀錄片拍攝的緣分，李心潔揭露了自己的人生故事，並把這些經歷轉化成智慧，將它們收錄在回歸歌手後的首張音樂作品《盛開》，表示：「每個人的生命中都會有傷口，如何讓這些傷口長出一朵花，是需要從生命的經驗中慢慢學會的。」專輯同名抒情主打〈盛開〉中，李心潔也特別讓自己的雙胞胎兒子加入哼唱，首次為媽媽的音樂作品獻聲，詮釋「盛開」的赤子初心，和無以名狀的自由遼闊。
李心潔彷彿從未改變，一直是毫無保留，笑容滿盈且眼神清澈的女子，她分享：「台灣是我最初離開家鄉來追逐夢想的地方，這片土地給了最溫暖的愛和最大的支持，離開台灣多年，現在我帶著我自己生命的故事和我的音樂回來了，我要跟你們一起大聲歌唱。」懷著熱情信念與赤子之心，李心潔透過《盛開》分享自己的生命旅程，鼓勵眾人：「回去曾經的自己，找回初心，勇敢面對生命中的挑戰和磨練，我們每一個人都會為那個傷而盛開。」李心潔全新專輯《盛開》4月7日全面數位上架，實體專輯同步預購，將於4月21日限量發行販售，也預告即將在7月22日登上臺北流行音樂中心舞台，舉辦人生第一場專場演唱會，相關詳情將在近日公布，歌迷可密切關注李心潔官方社群。